كريستيانو رونالدو يسجل هدف التعادل لـ النصر لقطات لهطول الأمطار الغزيرة والبرد على باحة ربيعة بأبها ميشايل يسجل الهدف الأول لـ الهلال من ضربة رأسية مالي تلغي تراخيص الخطوط الجوية الفرنسية بعد توترات بسبب النيجر الموارد البشرية: بطاقة أولوية لمستفيدي الضمان فوق الـ60 لحظة وصول نائب أمير مكة لنهائي كأس الملك سلمان للأندية التعادل السلبي عنوان الشوط الأول بين الهلال والنصر حديث علي البليهي ورونالدو يخطف الأنظار في مباراة الهلال والنصر تكوّن خلايا رعدية ممطرة على الباحة والليث والجنوب مفاجأة حول أسعار الذهب اليوم في مصر
سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل لنادي النصر في شباك الهلال وذلك بعد عرضية متقنة من اللاعب سلطان الغنام.
وأحرز النجم البرتغالي الهدف في الدقيقة الـ 74 لينعش آمال النصر في المنافسة على لقب كأس الملك سلمان للأندية خاصة أن الهلال كان أحرز هدف التقدم في البداية عبر نجمه البرازيلي ميشايل ديلجادو.
رونالدو يعادل النتيجة للنصر⚽️🔥
الهلال 1 × 1 النصر #الهلال_النصر#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/S6HwxGK3JP
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023