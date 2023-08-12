كريستيانو رونالدو يسجل هدف التعادل لـ النصر

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل لنادي النصر في شباك الهلال وذلك بعد عرضية متقنة من اللاعب سلطان الغنام.

وأحرز النجم البرتغالي الهدف في الدقيقة الـ 74 لينعش آمال النصر في المنافسة على لقب كأس الملك سلمان للأندية خاصة أن الهلال كان أحرز هدف التقدم في البداية عبر نجمه البرازيلي ميشايل ديلجادو.