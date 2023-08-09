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كريستيانو رونالدو يمنح النصر التقدم ضد الشرطة

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٧ مساءً
كريستيانو رونالدو يمنح النصر التقدم ضد الشرطة
المواطن - فريق التحرير

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نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي، ليمنح النصر التقدم عند الدقيقة 75.

كريستيانو رونالدو يهز الشباك

ويلعب النصر ضد الشرطة العراقي الآن على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الدور نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية العربية، وظل التعادل سائدًا حتى الدقيقة 75 قبل أن يهز كريستيانو رونالدو الشباك.

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النصر والشرطة العراقي
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

وتعرض النجم السنغالي ساديو ماني للعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو، ويُقرر احتساب ركلة جزاء سددها كريستيانو رونالدو بنجاح، ليفض اشتباك التعادل السلبي وتشتعل المباراة.

النصر والشرطة العراقي
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الحفاظ على تقدمه، وتسجيل هدف ثان، لخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية، فيما يسعى الشرطة العراقي لتعديل النتيجة.

النصر ضد الشرطة
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

الفريقان بكأس الملك سلمان للأندية

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي قد خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز على السد القطري بنتيجة 4\2، فيما تجاوز النصر عقبة الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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