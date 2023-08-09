كريستيانو رونالدو يمنح النصر التقدم ضد الشرطة

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نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي، ليمنح النصر التقدم عند الدقيقة 75.
ويلعب النصر ضد الشرطة العراقي الآن على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الدور نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية العربية، وظل التعادل سائدًا حتى الدقيقة 75 قبل أن يهز كريستيانو رونالدو الشباك.
وتعرض النجم السنغالي ساديو ماني للعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو، ويُقرر احتساب ركلة جزاء سددها كريستيانو رونالدو بنجاح، ليفض اشتباك التعادل السلبي وتشتعل المباراة.
ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الحفاظ على تقدمه، وتسجيل هدف ثان، لخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية، فيما يسعى الشرطة العراقي لتعديل النتيجة.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي قد خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز على السد القطري بنتيجة 4\2، فيما تجاوز النصر عقبة الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.