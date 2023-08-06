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في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

كريستيانو رونالدو يمنح النصر التقدم ضد الرجاء

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٥ مساءً
كريستيانو رونالدو يمنح النصر التقدم ضد الرجاء
المواطن - فريق التحرير

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نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في هز شباك الرجاء المغربي، ليمنح العالمي التقدم مبكرًا.

كريستيانو رونالدو يهز الشباك

ويلعب النصر ضد الرجاء المغربي الآن، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها.

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النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

وانطلقت المباراة بشكل سريع، حيث سيطر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على اللعب، قبل أن ينجح كريستيانو رونالدو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 19 بتسديدة قوية بعد تمريرة من أندرسون تاليسكا.

وأشعل هدف كريستيانو رونالدو المباراة، حيث واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الضغط، لتعزيز تقدمهم بهدف ثان، فيما يحاول الرجاء المغربي عدم استقبال هدف آخر وتعديل النتيجة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

الفريقان بكأس الملك سلمان للأندية

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، فيما تصدر الرجاء المغربي المجموعة الرابعة بـ9 نقاط.

الرجاء ضد الكويت الكويتي

 

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