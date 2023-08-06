كريستيانو رونالدو ينتزع آهات جماهير النصر باحتفاليته المميزة 21 جامعة تقر نظام الفصلين الدراسيين لعام 1445 بنك المنشآت الصغيرة يطلق مبادرة تمويلك بيومين تقنية طريف تفتح باب القبول المباشر لعدد من التخصصات النيابة العامة تعيد التذكير بجريمة التحرش وعقوبتها النصر يتقدم على الرجاء بثلاثية في الشوط الأول تنفيذ حكم حد الحرابة بمواطنين قتلا مقيمًا دهسًا وسرقا متعلقاته بالرياض كريستيانو رونالدو يمنح النصر التقدم ضد الرجاء قصة سجين تاجر بالمخدرات: ضيعت حياتي بـ200 ألف ريال ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك المغرب
انتزع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر آهات جماهير النصر باحتفاليته المميزة Sii وذلك بعد أن سجل الهدف الأول في شباك نادي الرجاء المغربي في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.
وسجل رونالدو الهدف الأول لأصفر الرياض في الدقيقة الـ 18 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرازيلي تاليسكا، ليجري رونالدو ناحية مدرجات جماهير النصر ويقوم باحتفاليته المميزة Sii وسط آهات جماهير أصفر الرياض التي قلدت احتفال اللاعب بصوت عالٍ.
وفي الشوط الأول، بدأت مباراة النصر ضد الرجاء المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها بشكل سريع، حيث ضغط العالمي بقوة منذ الدقائق الأولى، وسيطر على اللعب في وسط الملعب، وهدد أندرسون تاليسكا المرمى بتسديدة مبكرة.
وبعدما سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول، نجح سلطان الغنام في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 29 بتسديدة قوية من هجمة سريعة، واستحوذ لاعبو العالمي على اللعب، وأهدروا العديد من الفرص، قبل أن يحرز سيكو فوفانا الهدف الثالث.
وسجل سيكو فوفانا الهدف عند الدقيقة 37 برأسية رائعة بعد عرضية مميزة من أليكس تيليس، واستمرت المحاولات للتسجيل، قبل أن يسجل عبدالله مادو هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر ضد الرجاء بنتيجة 3\1.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، فيما تصدر الرجاء المغربي المجموعة الرابعة بـ9 نقاط.
احتفالية الدون تظهر مجددًا ⚽️🔥#الرجاء_النصر #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/dqjMfuZ1QN
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 6, 2023