كريستيانو رونالدو ينتزع آهات جماهير النصر باحتفاليته المميزة

انتزع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر آهات جماهير النصر باحتفاليته المميزة Sii وذلك بعد أن سجل الهدف الأول في شباك نادي الرجاء المغربي في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

جمهور النصر يقلد كريستيانو رونالدو

وسجل رونالدو الهدف الأول لأصفر الرياض في الدقيقة الـ 18 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرازيلي تاليسكا، ليجري رونالدو ناحية مدرجات جماهير النصر ويقوم باحتفاليته المميزة Sii وسط آهات جماهير أصفر الرياض التي قلدت احتفال اللاعب بصوت عالٍ.

وفي الشوط الأول، بدأت مباراة النصر ضد الرجاء المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها بشكل سريع، حيث ضغط العالمي بقوة منذ الدقائق الأولى، وسيطر على اللعب في وسط الملعب، وهدد أندرسون تاليسكا المرمى بتسديدة مبكرة.

وبعدما سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول، نجح سلطان الغنام في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 29 بتسديدة قوية من هجمة سريعة، واستحوذ لاعبو العالمي على اللعب، وأهدروا العديد من الفرص، قبل أن يحرز سيكو فوفانا الهدف الثالث.

وسجل سيكو فوفانا الهدف عند الدقيقة 37 برأسية رائعة بعد عرضية مميزة من أليكس تيليس، واستمرت المحاولات للتسجيل، قبل أن يسجل عبدالله مادو هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر ضد الرجاء بنتيجة 3\1.

كيف تأهل النصر لدور ربع النهائي؟

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، فيما تصدر الرجاء المغربي المجموعة الرابعة بـ9 نقاط.