كريم بنزيما: نحن هنا لمساعدة اللاعبين السعوديين بـ دوري روشن جوجل تدفع لأبل 15 ألف دولار بعد اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة مقتل بريطاني إثر حريق بطارية دراجته الكهربائية رصد نوعين جديدين من الطيور بمحمية الملك سلمان سجن شرطي أمريكي سابق في قضية جورج فلويد سلمان الفرج: الصفقات العالمية ستضع اللاعب السعودي في تحدٍّ قوي أيام معدودة وتبدأ درجات الحرارة بالنزول التدريجي ليلًا جراحة تؤجل نزال القفص بين إيلون ماسك ومارك لحظة تقديم نجوم الأندية في حفل تدشين دوري روشن البدء بتسوير مشروع المدينة الترفيهية من SEVEN بمكة المكرمة
أكد الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد، أن وجود نجوم عالميين في دوري روشن السعودي للموسم المقبل، سيكون عاملًا مساعدًا للاعب السعودي لإخراج كل ما لديه.
وقال بنزيما في تصريحات تلفزيونية خلال حفل تدشين دوري روشن اليوم: “وجود هذه الصفقات العالمية في الدوري السعودي سيعطيه القوة والسرعة والمنافسة النارية، نحن هنا لمساعدة اللاعب السعودي”.
وأضاف بنزيما: “أنا متحمس للبداية ولا أستطيع الانتظار، ونجوم الدوري السعودي لديهم طموح”.
وفي وقت سابق، أعرب سلمان الفرج، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، عن افتخاره بانضمام نجوم عالميين إلى الدوري السعودي للمحترفين، وذلك قبل بداية موسم 2023/ 2024.
وتحدث سلمان الفرج في حفل تدشين دوري روشن موسم 2023/ 2024 لـ قناة SSC قائلًا: “أنا أشعر بالفخر لانضمام هؤلاء النجوم العالميين إلى الدوري السعودي للمحترفين، لا شك أن تواجدهم سيكون تحديًا كبيرًا للاعب السعودي لكي يقدم كل ما لديه وهو ما يفيد قوة المنافسة في الموسم الجديد”.
وأضاف سلمان الفرج: “لا شك أننا نحترم هذه الأسماء الكبيرة وأتمنى تقديم موسم قوي في الفترات المقبلة”.
فيديو | لاعب #الاتحاد كريم بنزيما: أنا متحمس للبداية وسعيد لرؤية النجوم في دوري روشن السعودي#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/ZX3It4DEn7
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) August 7, 2023