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معربًا عن تطلعاته لرؤية دوري قوي ومنافسة نارية

كريم بنزيما: نحن هنا لمساعدة اللاعبين السعوديين بـ دوري روشن

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
كريم بنزيما: نحن هنا لمساعدة اللاعبين السعوديين بـ دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أكد الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد، أن وجود نجوم عالميين في دوري روشن السعودي للموسم المقبل، سيكون عاملًا مساعدًا للاعب السعودي لإخراج كل ما لديه.

نجوم لديها الطموح

وقال بنزيما في تصريحات تلفزيونية خلال حفل تدشين دوري روشن اليوم: “وجود هذه الصفقات العالمية في الدوري السعودي سيعطيه القوة والسرعة والمنافسة النارية، نحن هنا لمساعدة اللاعب السعودي”.

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وأضاف بنزيما: “أنا متحمس للبداية ولا أستطيع الانتظار، ونجوم الدوري السعودي لديهم طموح”.

وفي وقت سابق، أعرب سلمان الفرج، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، عن افتخاره بانضمام نجوم عالميين إلى الدوري السعودي للمحترفين، وذلك قبل بداية موسم 2023/ 2024.

تحد قوي

وتحدث سلمان الفرج في حفل تدشين دوري روشن موسم 2023/ 2024 لـ قناة SSC قائلًا: “أنا أشعر بالفخر لانضمام هؤلاء النجوم العالميين إلى الدوري السعودي للمحترفين، لا شك أن تواجدهم سيكون تحديًا كبيرًا للاعب السعودي لكي يقدم كل ما لديه وهو ما يفيد قوة المنافسة في الموسم الجديد”.

وأضاف سلمان الفرج: “لا شك أننا نحترم هذه الأسماء الكبيرة وأتمنى تقديم موسم قوي في الفترات المقبلة”.

 

 

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