انطلاق برنامج أهّل لتطوير المهارات المهنية والشخصية لأبناء إخاء كريم بنزيما يؤدي العمرة إنقاذ قدم طفل من البتر في جدة إنتر ميامي يقلب الطاولة على دالاس ويخطف التأهل ضبط مواطن ومخالف لنظام الحدود لترويجهما المخدرات بجازان معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة إحباط تهريب 30 كيلو من القات بالدائر عروض ديزني على الجليد تستقبل زوار بوليفارد رياض سيتي وكيل محمد صلاح يحسم موقفه من عرض الاتحاد الإذاعة والتلفزيون تدشن أكاديمية التدريب وتطلق تقنية البث الإذاعي الرقمي “+DAB”
حرص نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما على أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة.
ونشر كريم بنزيما مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، ظهر فيه بملابس الإحرام داخل الحرم المكي، وتحدث خلاله قائلًا: “ما شاء الله.. الحمدلله”، وعلق باللغة الفرنسية قائلًا: “الحقيقة الوحيدة.. الحمدالله”.
وانتقل كريم بنزيما إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد ممتد حتى صيف عام 2026، وذلك في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد الإسباني.
وشارك كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، في 4 مباريات رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع آخر، ليتصدر قائمة الهدافين.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد ودع منافسات البطولة العربية من الدور ربع النهائي، بعد خسارته أمام الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، رغم بدايته القوة وتصدره المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لبدء مشواره في الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي، حيث سيحل ضيفًا على الرائد ضمن منافسات الجولة الأولى، يوم 14 من شهر أغسطس الجاري.
L’Unique Vérité 🤲🏽🤍 #alhamdulillah 🇸🇦 pic.twitter.com/HHx9evy8gl
— Karim Benzema (@Benzema) August 6, 2023