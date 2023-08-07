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بعد توديع البطولة العربية

كريم بنزيما يؤدي العمرة

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٨ مساءً
كريم بنزيما يؤدي العمرة
المواطن - فريق التحرير

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حرص نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما على أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة.

كريم بنزيما أثناء العمرة

ونشر كريم بنزيما مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، ظهر فيه بملابس الإحرام داخل الحرم المكي، وتحدث خلاله قائلًا: “ما شاء الله.. الحمدلله”، وعلق باللغة الفرنسية قائلًا: “الحقيقة الوحيدة.. الحمدالله”.

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كريم بنزيما - البطولة العربية
بنزيما – المصدر @UAFAAC

وانتقل كريم بنزيما إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد ممتد حتى صيف عام 2026، وذلك في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد الإسباني.

وشارك كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، في 4 مباريات رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع آخر، ليتصدر قائمة الهدافين.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @UAFAAC

الاتحاد يودع البطولة العربية

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد ودع منافسات البطولة العربية من الدور ربع النهائي، بعد خسارته أمام الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، رغم بدايته القوة وتصدره المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لبدء مشواره في الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي، حيث سيحل ضيفًا على الرائد ضمن منافسات الجولة الأولى، يوم 14 من شهر أغسطس الجاري.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

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