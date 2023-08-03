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قاد الاتحاد للتأهل إلى ربع النهائي

كريم بنزيما يخطف الأنظار بكأس الملك سلمان

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
كريم بنزيما يخطف الأنظار بكأس الملك سلمان
المواطن - فريق التحرير

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خطف النجم الفرنسي كريم بنزيما الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليكون النجم الأبرز في مرحلة المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

تألق كريم بنزيما

وينفرد كريم بنزيما بصدارة قائمة هدافي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية برصيد 3 أهداف، كما أنه يُعد اللاعب الوحيد الذي تمكن من هز الشباك في جميع مباريات مرحلة المجموعات.

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كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

ويُعد كريم بنزيما الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف بكأس الملك سلمان للأندية العربية حتى الآن برصيد 4 أهداف من أصل 5 أهداف أحرزها الاتحاد، بعدما نجح في هز الشباك 3 مرات وصنع هدفًا سجله عبدالرزاق حمدالله.

وتمكن كريم بنزيما من تسجيل هدف من ركلة جزاء خلال مباراة الشرطة العراقي بالأمس، ليكون الهدف رقم 40 من علامة الجزاء في مسيرته الكروية، من أصل 48 ركلة نفذها مع الأندية ومنتخب فرنسا الأول لكرة القدم.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

الاتحاد يُلاقي الهلال

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى الدور التالي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، يليه الشرطة العراقي في المركز الثاني بـ4 نقاط.

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد موعدًا من الهلال في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك بعد تأهل الزعيم كوصيف عن المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

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