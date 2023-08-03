كريم بنزيما يخطف الأنظار بكأس الملك سلمان

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خطف النجم الفرنسي كريم بنزيما الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليكون النجم الأبرز في مرحلة المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وينفرد كريم بنزيما بصدارة قائمة هدافي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية برصيد 3 أهداف، كما أنه يُعد اللاعب الوحيد الذي تمكن من هز الشباك في جميع مباريات مرحلة المجموعات.
ويُعد كريم بنزيما الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف بكأس الملك سلمان للأندية العربية حتى الآن برصيد 4 أهداف من أصل 5 أهداف أحرزها الاتحاد، بعدما نجح في هز الشباك 3 مرات وصنع هدفًا سجله عبدالرزاق حمدالله.
وتمكن كريم بنزيما من تسجيل هدف من ركلة جزاء خلال مباراة الشرطة العراقي بالأمس، ليكون الهدف رقم 40 من علامة الجزاء في مسيرته الكروية، من أصل 48 ركلة نفذها مع الأندية ومنتخب فرنسا الأول لكرة القدم.
وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى الدور التالي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، يليه الشرطة العراقي في المركز الثاني بـ4 نقاط.
وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد موعدًا من الهلال في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك بعد تأهل الزعيم كوصيف عن المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة.