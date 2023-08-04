كريم بنزيما يخطف نجومية مرحلة المجموعات بالبطولة العربية

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تألق النجم الفرنسي كريم بنزيما بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليكون من أبرز اللاعبين في مرحلة المجموعات بالبطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023”.
وسجل كريم بنزيما مشاركته الرسمية الأولى مع الاتحاد في البطولة العربية، حيث بدأ أول مباراتين كأساسي، فيما حل بديلًا في المواجهة الثالثة، بعدما ضمن فريقه التأهل رسميًا إلى الدور التالي.
واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أبرز أرقام كريم بنزيما، حيث منحته أعلى تقييم في مرحلة المجموعات بـ8 درجات، كما أنه متصدر لقائمة الهدافين.
ونجح كريم بنزيما في تسجيل 3 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة، بمعدل المساهمة في هدف كل 46 دقيقة، وقام بـ6 تسديدات بينهم 4 على المرمى، وصنع 5 فرص، ووصلت تمريراته الناجحة إلى 87%.
على الجانب الآخر، تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى الدور التالي من البطولة العربية 2023، متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، يليه الشرطة العراقي في المركز الثاني بـ4 نقاط.
وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد موعدًا من الهلال في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك بعد تأهل الزعيم كوصيف عن المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة.