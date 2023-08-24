كريم بنزيما يسجل أول هدف له في الدوري السعودي للمحترفين

نجح الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد، في إحراز أول هدف له في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/ 2024، وذلك في شباك نادي الرياض ضمن منافسات الجولة الثالثة.

بنزيما في الدوري السعودي للمحترفين

وسجل بنزيما الهدف في الدقيقة الـ 17 من عمر الشوط الأول، وذلك بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرازيلي رومارينيو.

وكان بنزيما انضم لنادي الاتحاد صيف العام الجاري قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني كصفقة انتقال حر.

ويقود طاقم تحكيم سلفادوري بقيادة إيفان بارتون، مباراة الرياض ضد الاتحاد، ويساعده ديفيد موران وهينري بوبيرو، الحكم الرابع خالد الأحمري، نيكولاس غالو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عيسى الخيبري.