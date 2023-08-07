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اللاعب المصري اختار الانضمام للعميد للعب بجوار النجم الفرنسي

كريم بنزيما يقرب محمد صلاح من الانضمام لـ الاتحاد

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٠ صباحاً
كريم بنزيما يقرب محمد صلاح من الانضمام لـ الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية عن أن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، اشترط الانتقال لنادي الاتحاد في حال رغب في مغادرة ليفربول للعب بجوار النجم الفرنسي كريم بنزيما.

وقال الناقد الرياضي المصري أدهم الشرقاوي في تصريحات لـ برنامج “الماتش” على قناة صدى البلد المصرية: إن صلاح قد يوافق على الانتقال لدوري روشن واللعب في صفوف نادي الاتحاد من أجل بنزيما.

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عرض الاتحاد لضم محمد صلاح

وقال الإعلامي المصري إيهاب الكومي في حلقة أمس الأحد في برنامج “الماتش”: “الاتحاد عرض على محمد صلاح 180 مليون يورو في موسمين، وليفربول سيحصل على 60 مليون يورو ثمن الصفقة”.

ولا يفكر ليفربول في التفريط في محمد صلاح، خاصة أن ليفربول استغنى عن خدمات كل من جوردان هندرسون والبرازيلي فابينيو وفيرمينيو لأندية دوري روشن.

محمد صلاح - كريم بنزيما

كما أن صلاح أعلن من قبل رغبته بالبقاء مع ليفربول حتى اعتزال كرة القدم، حيث ينتهي عقده في صيف 2025، وترغب إدارة ليفربول في التجديد له حتى عام 2027.

وكان المدرب الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول كشف عن ترتيب صلاح لارتداء شارة قيادة ليفربول في الموسم الجديد، وذلك بعد رحيل الإنجليزي جوردان هندرسون.

المدرب الألماني قال في تصريحاته إن الهولندي فيرجيل فان دايك سيكون القائد الأول للريدز وسيليه كل من ترينت أرنولد وأندي روبيرتسون وأليسون بيكر، بينما سيكون محمد صلاح خامسًا في الترتيب.

 

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