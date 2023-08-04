كلب يعثر على مليون دولار مخبأة داخل أمتعة راكب بفرنسا

تمكن كلب بوليسي إيطالي من العثور على مبلغ ضخم من المال مخبأ داخل حقائب راكب صيني.

مهارات اكتشاف استثنائية

وأظهر الكلب مهارات اكتشاف استثنائية عندما نبه الشرطة إلى وجود ما يزيد على مليون دولار نقدًا مخبأة داخل أمتعة أحد الركاب.

وفي التفاصيل، وقع الحادث خلال دورية للشرطة روتينية وتفتيش حافلات بالقرب من مدينة فلورنسا الإيطالية.

وعبر حاسة الشم الشديدة لدى الكلب Elio تم اكتشاف مبلغ كبير من النقود، ما دفع إلى مزيد من التحقيق في الظروف الغامضة المحيطة بأصل المال.

من المعروف أن إليو، وهو كلب أسود من فصيلة لابرادور مشهور ببراعته الشمية.

وخلال العملية، كان منخرطًا في تفتيش روتيني للشرطة للحافلات في سكانديتشي، وهي بلدة صغيرة في شمال إيطاليا.

وهدفت العملية إلى ضمان السلامة العامة وإنفاذ اللوائح، وخلال هذا الفحص الروتيني، أظهر الكلب مستوى غير عادي من الإثارة عندما هز ذيله بحماس على وجود حقيبتين.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن هذه الحقائب مملوكة لراكب من أصل صيني كان مسافرًا من كاتانيا في صقلية إلى أوستا، وهي مدينة تقع بالقرب من الحدود الشمالية مع فرنسا.

وبعد إلحاح إيليو، قرر ضباط الشرطة الخوض أكثر في هذه المسألة، وبفحص أمتعة الراكب اكتشفوا مشهدًا مذهلاً.

وبحسب المواقع المحلية، اكتشفت الشرطة أكوامًا ضخمة من النقود تصل إلى أكثر من مليون يورو، ولم يتمكن المواطن الصيني من تقديم تفسير مرضٍ لأصل المبلغ الكبير.

وعلى الرغم من كونه مقيمًا بشكل قانوني في إيطاليا، فقد احتجرت السلطات المواطن الصيني مؤقتًا لعدم وجود سرد واضح لمصدر الأموال، بينما استولت الشرطة على هذا المبلغ الضخم.