كلمة حسان تمبكتي تقلق إدارة الشباب

أثارت كلمة اللاعب حسان تمبكتي مدافع نادي الشباب، قلق إدارة النادي بعدما ألمح عن مصيره خلال الفترة المقبلة.

وكان تمبكتي قال في تصريحات إعلامية متداولة بعد مواجهة الزمالك المصري اليوم: “الله يقدم اللي فيه الخير في الأيام المقبلة”، مما يدل على أن اللاعب قد يرحل عن الشباب قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية”.

سبب اهتمام الاتحاد والهلال بضم حسان تمبكتي

يذكر أن ناديا الهلال والاتحاد كانا أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع تمبكتي، حيث يريد الهلال ضم نجم الشباب كبديل للمدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، أما الاتحاد فيرغب في ضم اللاعب كبديل للمدافع أحمد حجازي.

ولكي يتم انتقال تمبكتي إلى الاتحاد، كشفت قناة “الكأس” القطرية عبر حسابها في “تويتر” أن إدارة الشباب طلبت من نظيرتها في نادي الاتحاد، تقديم اعتذار بسبب الأحداث التي صاحبت انتقال المدافع أحمد شراحيلي، وذلك قبل النظر في العرض المقدم لضم اللاعب الشباب حسان تمبكتي والبالغ 52 مليون ريال.

وكانت الأزمة بدأت بعدما تقدم الشباب بشكوى للجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب تفاوض الاتحاد مع شراحيلي قبل دخوله الفترة الحرة، لكن الشكوى رُفضت، ليتقدم الشباب باستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

واتجه مركز التحكيم الرياضي إلى تأييد قرار لجنة الانضباط برفض استئناف الشباب لكن تقارير كشفت أن مركز التحكيم قرر تأجيل إصدار الحكم بعد ظهور أدلة جديدة قد تدين نادي الاتحاد.