حبس ولي الأمر عند غياب ابنه من المدرسة 20 يومًا بدون عذر كلمة معاق في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة نظامية أسماء القتلى على طائرة فاغنر المنكوبة مذكرة لإنشاء وتشغيل مركز إيواء لذوي اضطراب التوحد في حائل والشرقية النفط يسجل أدنى تسوية خلال 4 أسابيع نهاية قائد فاغنر المفاجئة بعد انقلابه الفاشل ضد بوتين الطاقة تصدر أول رخصة لبيع أسطوانات الغاز في السعودية ترامب يواجه إجراءات اعتقال غير مسبوقة بعد تسليم نفسه خلال ساعات تحقيق جنائي في حادث تحطم طائرة قائد فاغنر موعد صدور أهلية سبتمبر في حساب المواطن
تهتم السعودية بتوفير الحياة الكريمة لكافة سكّانها من مواطنين ومقيمين، مع الأخذ بالاعتبار احتياجات مختلف الفئات، والأشخاص من ذوي الإعاقة من أهم هذه الفئات؛ إذ يشكلون 7.1% من إجمالي سكان السعودية.
وانطلاقًا من هذا الاهتمام ضمن رؤية السعودية 2030، وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعد لفظ معاق من المصطلحات الدارجة على لسان كثير من الأشخاص، غير مهتمين بالجانب النظامي لهذه الكلمة.
وفي هذا السياق أوضح مدير الأبحاث في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، د. هاشم آل غالب، أن الحديث بكلمة معاق في مواقع التواصل الاجتماعي تعد مخالفة نظامية.
فيديو | مدير الأبحاث في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة د. هاشم آل غالب: الحديث بكلمة "معاق" في مواقع التواصل الاجتماعي تعد مخالفة نظامية #الراصد pic.twitter.com/1WASorHAA7
— الراصد (@alraasd) August 23, 2023
وتابع أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يقول على شيء مصور بشكل غير جيد شوفوا هذي شكلها معوق، وهو ما يعد استهزاء بذوي الإعاقة أو التعدي جسديًّا عليهم، وهذه مخالفات ذات عقوبات جنائية.
وأضاف آل غالب أن الأشخاص ذوي الإعاقة لهم أحقية الحصول على الخدمات البنكية وغيرها من الخدمات المجتمعية.
وتنص الأنظمة في المملكة على أنّ للأشخاص ذوي الإعاقة الحق كغيرهم في التمتع بأعلى مستويات الرعاية الصحية.. ومن الإطار النظامي لحقوق المعاقين ورود ما ينظم ذلك في الأنظمة ذات العلاقة مثل: النظام الصحي، ونظام الخدمة المدنية، ونظام العمل، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام التقاعد، والتشريعات الدولية.
فيديو | مدير الأبحاث في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة د. هاشم آل غالب: الأشخاص ذوي الإعاقة لهم أحقية الحصول على الخدمات البنكية #الراصد pic.twitter.com/gNzX8GlRfN
— الراصد (@alraasd) August 23, 2023