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مخالفة ذات عقوبات جنائية

كلمة معاق في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة نظامية

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ صباحاً
كلمة معاق في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة نظامية
المواطن - فريق التحرير

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تهتم السعودية بتوفير الحياة الكريمة لكافة سكّانها من مواطنين ومقيمين، مع الأخذ بالاعتبار احتياجات مختلف الفئات، والأشخاص من ذوي الإعاقة من أهم هذه الفئات؛ إذ يشكلون 7.1% من إجمالي سكان السعودية.

نظام حقوق ذوي الإعاقة

وانطلاقًا من هذا الاهتمام ضمن رؤية السعودية 2030، وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

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ويعد لفظ معاق من المصطلحات الدارجة على لسان كثير من الأشخاص، غير مهتمين بالجانب النظامي لهذه الكلمة.

وفي هذا السياق أوضح مدير الأبحاث في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، د. هاشم آل غالب، أن الحديث بكلمة معاق في مواقع التواصل الاجتماعي تعد مخالفة نظامية.

استهزاء بذوي الإعاقة

وتابع أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يقول على شيء مصور بشكل غير جيد شوفوا هذي شكلها معوق، وهو ما يعد استهزاء بذوي الإعاقة أو التعدي جسديًّا عليهم، وهذه مخالفات ذات عقوبات جنائية.

وأضاف آل غالب أن الأشخاص ذوي الإعاقة لهم أحقية الحصول على الخدمات البنكية وغيرها من الخدمات المجتمعية.

لهم الحق مثل غيرهم

وتنص الأنظمة في المملكة على أنّ للأشخاص ذوي الإعاقة الحق كغيرهم في التمتع بأعلى مستويات الرعاية الصحية.. ومن الإطار النظامي لحقوق المعاقين ورود ما ينظم ذلك في الأنظمة ذات العلاقة مثل: النظام الصحي، ونظام الخدمة المدنية، ونظام العمل، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام التقاعد، والتشريعات الدولية.

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