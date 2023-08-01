كلوب بعد اهتمام تشيلسي بضم مبابي: أتمنى مفاجأة سارة من ليفربول

علق المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي على اهتمام فريقه ومواطنه تشيلسي بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال كلوب في تصريحات إعلامية: “أتمنى مفاجأة سارة من ليفربول، أمازحكم حقيقة خزينة ليفربول لا تتحمل مثل هذه الصفقة، ولكن بلا شك مبابي لاعب جيد للغاية”.

تشيلسي يستهل أولى الخطوات

وقالت صحيفة The Mirror البريطانية: إن إدارة تشيلسي بقيادة المالك الأمريكي تود بويلي سيدخل في مفاوضات مع القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان لضم مبابي في الميركاتو الصيفي، خاصة أنها ستكون صفقة من العيار الثقيل لـ تشيلسي في حال تحققت.

وكان ليفربول رغب في ضم مبابي على سبيل الإعارة صيف العام الحالي، حيث يريد باريس سان جيرمان الاستفادة من اللاعب الفرنسي وبيعه في الموسم الحالي بدلًا من رحيله بالمجان في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن عرض ليفربول سيكون مفيدًا لـ مبابي ولباريس سان جيرمان ومنه يستطيع اللاعب الفرنسي الانتقال لنادي ريال مدريد في صيف العام المقبل.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير أن السبب الرئيسي الذي يدفع باريس سان جيرمان للتفريط في نجمه الفرنسي لنادي الهلال، هو ضخامة العرض المقدم من أزرق الرياض، وإبعاد اللاعب الفرنسي عن الانضمام لأي فريق أوروبي حتى لا يعاني باريس سان جيرمان مستقبلًا في حال تقابل مع الفريق الذي سينضم له مبابي في أي بطولة أوروبية.

وكان نادي الهلال أبدى استعداده بتقديم راتب سنوي قدره 200 مليون يورو لضم اللاعب الفرنسي صاحب الـ 24 عامًا.

وكانت الأزمة بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي، بدأت حينما أجرى اللاعب الفرنسي مقابلة صحافية، وأكد خلالها أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لا يُساعده كثيرًا في إبراز أدائه، وشدد على أنه لا يقبل سوى بتحقيق الفوز.