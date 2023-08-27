كلوب: محمد صلاح لن يغادر ليفربول وما يحدث بسوق الانتقالات كارثي!

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول أن اللاعب المصري محمد صلاح باق في صفوف الفريق الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

رحيل صلاح عن ليفربول!

وقال كلوب بعد مباراة نيوكاسل يونايتد: “صلاح لاعب ذو خبرات كبيرة وهو بنسبة 100% باق في الريدز، لست قلقًا بسبب ما يدور حول مصير محمد صلاح فهو لاعب محترف”.

وأضاف كلوب: ” لا شك أن رحيل هندرسون وفابينيو كان مؤثرًا على الفريق ولكننا نملك الخبرات للتعامل مع هذا الأمر، ومشكلة سوق الانتقالات الصيفية أن الفترة فيها تكون طويلة للغاية”.

وتابع كلوب: ” رحيل صلاح أو أي لاعب حاليًا سيكون بمثابة الكارثة”.

بديل صلاح

وفي وقت سابق، أكد موقع FootballTransfers، أن ليفربول وضع خطة بديلة، حال رحيل محمد صلاح، بعد تقديم الاتحاد لعرض مغرٍ؛ للحصول على خدماته هذا الصيف، حيث حددت نجم أتلتيكو مدريد، جواو فيليكس بديلًا له في الريدز.

وأضاف: “هناك رغبة واضحة من المدرب يورغن كلوب في الاحتفاظ بخدمات صلاح الذي يعد أحد أعظم لاعبي ليفربول على الإطلاق، لكن لا يزال هناك احتمال أن يرحل بسبب القيمة المالية التي لا يمكن رفضها”.

وتُشير كافة التقارير إلى اقتراب نادي الاتحاد من حسم صفقة محمد صلاح، وأكد برنامج “الديوانية” أن اللاعب المصري سيخوض آخر مباراة له مع ليفربول اليوم ضد نيوكاسل، ثم يتوجه إلى دبي؛ لإجراء الفحص الطبي.