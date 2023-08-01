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بعد رحيل الإنجليزي جوردان هندرسون

كلوب يكشف ترتيب محمد صلاح بين قادة ليفربول

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٢ مساءً
كلوب يكشف ترتيب محمد صلاح بين قادة ليفربول
المواطن - محمد سمعه

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كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، عن ترتيب النجم المصري محمد صلاح لارتداء شارة قيادة ليفربول في الموسم الجديد، وذلك بعد رحيل الإنجليزي جوردان هندرسون.

وكان جوردان هندرسون رحل لنادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مما جعل كلوب يرتب القادة الجدد لقيادة ليفربول في موسم 2023/2024.

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المدرب الألماني قال في تصريحاته إن الهولندي فيرجيل فان دايك سيكون القائد الأول للريدز وسيليه كل من ترينت أرنولد وأندي روبيرتسون وأليسون بيكر، بينما سيكون محمد صلاح خامسًا في الترتيب.

رسالة محمد صلاح لـ هندرسون 

وفي وقت سابق، حرص صلاح على توديع زميله السابق في ليفربول، الإنجليزي جوردان هندرسون والمنتقل حديثًا لصفوف نادي الاتفاق.

وقال صلاح عبر حسابه في “إكس”: “كان من الرائع اللعب معك كقائد للفريق، وإنه لأمر مزعج أن أراك راحلًا، ورحلتنا كانت حقًّا مليئة بالكثير من البطولات، أتمنى لك الأفضل في مرحلتك المقبلة من مسيرتك المهنية”.

وأعلن نادي الاتفاق، الخميس الماضي ، عن تعاقده مع نجم ليفربول، جوردان هندرسون لمدة 3 سنوات، حيث جرت مراسم التوقيع في أحد فنادق مدينة مانشستر؛ بحضور المسحل، والمدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.

ونشر حساب نادي ليفربول الرسمي على موقع “إكس”، مقطع فيديو لكلوب، وهو يُشيد بجهود النجم الإنجليزي خلال فترة الـ12 عامًا التي قضاها مع الريدز، وبدا المدرب الألماني متأثرًا للغاية.

محمد صلاح - ليفربول ضد برينتفورد

كلوب يودع نجم الاتفاق الجديد

وقال كلوب في رسالته لهندرسون: “مرحبًا أيها القائد. سوف نفتقدك، أنت تعرف ذلك. سوف تشتاق إلينا، وأنا أعلم ذلك، لكن هذه هي الحياة. هذا ليس إلى الأبد، إنه مجرد وداع. أتمنى لك التوفيق، تمنيت ذلك لنا ونتمنى لك ذلك”.

وتابع: “قلت في البداية عندما وصلت إلى هنا أن الحياة يجب أن تكون مثل تلك التي نعيشها معًا، وعندما نكون معًا، نجمع القصص ونجعلها قصتنا، وعندما تنظر إلى الوراء الآن بالفعل، أعتقد أنه لا يمكنك تجنب الابتسامة وأشعر بنفس الشيء تمامًا”.

محمد صلاح

 

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