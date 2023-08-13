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مع تطبيق المعايير والاشتراطات

كلية الملك فهد تبدأ إجراءات القبول للملتحقين بدورة تأهيل الضباط الجامعيين

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٣ مساءً
كلية الملك فهد تبدأ إجراءات القبول للملتحقين بدورة تأهيل الضباط الجامعيين
المواطن - واس

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بدأت كلية الملك فهد الأمنية، اليوم الأحد، إجراءات القبول المبدئي للطلبة المتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (53) لحملة البكالوريوس.

إجراءات القبول

وأكد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، حرص الكلية على تطبيق معايير واشتراطات القبول وفق الأنظمة والتعليمات المعلنة، مبينًا أن إجراءات القبول ومراحله تبدأ باستقبال المتقدمين في صالة بوابة الدخول والتأكد من هوياتهم وانتهاء بمرحلة المقابلة الشخصية.

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ويأتي بدء إجراءات القبول المبدئي للطلبة المتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (53) لحملة البكالوريوس بـ كلية الملك فهد الأمنية بعد إعلان وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائجهم وترشحهم للقبول المبدئي فيها.

#كلية_الملك_فهد_الأمنية تبدأ إجراءات القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (53). #كلية_الملك_فهد_الأمنية تبدأ إجراءات القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (53). #كلية_الملك_فهد_الأمنية تبدأ إجراءات القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (53).

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