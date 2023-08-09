Icon

كمبيوتر يتصل مباشرة بالمخ البشري بأقطاب كهربائية دقيقة Icon أبل تجري تغييرات جوهرية في نظام التشغيل آي أو إس 17 Icon حليمة بولند تتجاهل انتقادات لقائها مع كريستيانو رونالدو وتتألق بالزي العسيري Icon ورشة تثقيفية عن الإصابات الرياضية في أبها Icon 5 فوائد لشرب الماء فور الاستيقاظ Icon مصر والسعودية تستحوذان على سوق الهيدروجين الأخضر في أوروبا وآسيا Icon مشاهير الفلس يدمرون البيوت بقناع الاستشارات الأسرية Icon صناديق الخليج السيادية مؤهلة لاقتناص المزيد من الصفقات Icon قمة حاسمة لحماية أكبر غابة مطيرة بالعالم Icon 4 أدوات للتعامل مع مواد مكافحة آفات النخيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
بهدف استخدامه في التطبيقات الطبية

كمبيوتر يتصل مباشرة بالمخ البشري بأقطاب كهربائية دقيقة

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ صباحاً
كمبيوتر يتصل مباشرة بالمخ البشري بأقطاب كهربائية دقيقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

جمعت شركة نيورالينك التي أسسها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بهدف تطوير تكنولوجيا تربط المخ البشري بأي جهاز كمبيوتر مباشرة، تمويلات جديدة من المستثمرين بقيمة 280 مليون دولار.

يتصل مباشرة بالمخ البشري

ووفقًا لما ذكرته نيورالينك في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي أول من أمس، قاد دورة التمويل الجديدة شركة فاوندرز فاند التابعة لمستثمر التكنولوجيا المعروف بيتر تيل.

قد يهمّك أيضاً
السعودية والكويت: ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة ملكية مشتركة بين البلدين فقط

السعودية والكويت: ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة ملكية مشتركة بين البلدين...

تشكيل مباراة الاتحاد والشرطة العراقي

تشكيل مباراة الاتحاد والشرطة العراقي

من المعروف أن شركة نيورالينك تستهدف تطوير جهاز كمبيوتر يتصل مباشرة بالمخ البشري من خلال أقطاب كهربائية دقيقة.

وتستهدف الشركة في البداية استخدام هذه التقنية في التطبيقات الطبية. والهدف الأول للتقنية الجديدة هو مساعدة الأشخاص الذين لا يستطيعون الحركة لتشغيل أي كمبيوتر من خلال أفكارهم.

وفي وقت لاحق تأمل الشركة في استعادة البصر والقدرة على الكلام من خلال التكنولوجيا.

كما يتحدث ماسك مالك شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا ومنصة التواصل الاجتماعي تويتر التي حول اسمها إلى إكس، عن مستقبل يزيد فيه البشر قدراتهم من خلال الاتصال بأي جهاز كمبيوتر.

وحصلت نيورالينك على موافقة على بدء التجارب السريرية للتكنولوجيا الجديدة في الولايات المتحدة خلال العام الحالي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن
آخر الاخبار

هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن

آخر الاخبار
بند الولاء يُجبر مبابي على البقاء في باريس سان جيرمان
الرياضة

بند الولاء يُجبر مبابي على البقاء في...

الرياضة
إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع رفحاء
السعودية اليوم

إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع...

السعودية اليوم
أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون ريال بنسبة 23.7%
السوق

أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون...

السوق
فابريزيو رومانو: صفقة انتقال ساديو ماني للنصر تمت
آخر الاخبار

فابريزيو رومانو: صفقة انتقال ساديو ماني للنصر...

آخر الاخبار
السعودية تسجل معدلات درجات حرارة أقل من العام الماضي
السعودية اليوم

السعودية تسجل معدلات درجات حرارة أقل من...

السعودية اليوم
بيع وتصفية أكثر من 300 عقار بـ 8 مناطق
السعودية اليوم

بيع وتصفية أكثر من 300 عقار بـ...

السعودية اليوم
مركز الأمير سلطان يتواصل مع قلب مريض عن بعد
السعودية اليوم

مركز الأمير سلطان يتواصل مع قلب مريض...

السعودية اليوم