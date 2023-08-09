كمبيوتر يتصل مباشرة بالمخ البشري بأقطاب كهربائية دقيقة

جمعت شركة نيورالينك التي أسسها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بهدف تطوير تكنولوجيا تربط المخ البشري بأي جهاز كمبيوتر مباشرة، تمويلات جديدة من المستثمرين بقيمة 280 مليون دولار.

يتصل مباشرة بالمخ البشري

ووفقًا لما ذكرته نيورالينك في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي أول من أمس، قاد دورة التمويل الجديدة شركة فاوندرز فاند التابعة لمستثمر التكنولوجيا المعروف بيتر تيل.

من المعروف أن شركة نيورالينك تستهدف تطوير جهاز كمبيوتر يتصل مباشرة بالمخ البشري من خلال أقطاب كهربائية دقيقة.

وتستهدف الشركة في البداية استخدام هذه التقنية في التطبيقات الطبية. والهدف الأول للتقنية الجديدة هو مساعدة الأشخاص الذين لا يستطيعون الحركة لتشغيل أي كمبيوتر من خلال أفكارهم.

وفي وقت لاحق تأمل الشركة في استعادة البصر والقدرة على الكلام من خلال التكنولوجيا.

كما يتحدث ماسك مالك شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا ومنصة التواصل الاجتماعي تويتر التي حول اسمها إلى إكس، عن مستقبل يزيد فيه البشر قدراتهم من خلال الاتصال بأي جهاز كمبيوتر.

وحصلت نيورالينك على موافقة على بدء التجارب السريرية للتكنولوجيا الجديدة في الولايات المتحدة خلال العام الحالي.