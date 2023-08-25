كورال روح الشرق تخطف الأنظار في حفلة ليلة الدموع

تألقت فرقة كورال روح الشرق وخطفت الأنظار في بداية حفلة ليلة الدموع على مسرح بنش مارك الليلة.

ليلة الدموع

ووثق مقطع فيديو، مشاركة فرقة كورال روح الشرق في حفلة ليلة الدموع، بأغانٍ كلّها مشاعر وأحاسيس على مسرح بنش مارك في مدينة جدة.

وتقام الليلة، حفلة من نوع خاص على مسرح “بنش مارك” في مدينة جدة، والتي تحمل اسم “ليلة الدموع”، ويشارك فيها 7 من ألمع الفنانين.

ممازحة الفنانين للجمهور

وتفاعل مطربو الحفل مع اسم “ليلة الدموع“، ومازحوا الجمهور، خاصة الفنانين أحمد سعد وتامر عاشور.

ونشر الفنان هيثم شاكر صورة على حسابه بمنصة “إكس”، حيث تجمعه بالفنانين أحمد سعد وتامر عاشور المشاركين معه في الحفل، وبدا على وجوههم الحزن.