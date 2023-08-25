مفاجأة ليلة الدموع الفنانة شيرين عبدالوهاب لحظة انزلاق 5 حافلات ودراجتين ناريتين بسبب مادة نفطية في تركيا سانتو عن خلافه مع كريم بنزيما: كلام فارغ ! توضيح من حساب المواطن بشأن الاعتراض كورال روح الشرق تخطف الأنظار في حفلة ليلة الدموع تمرد في سجن أمريكي واحتجاز حارس بسبب البيتزا والدجاج ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس ترامب يحدد ساعة تسليم نفسه للسجن القبض على مروج بالقصيم بحوزته أسلحة وذخيرة احتراق 120 ألف هكتار في 2023 بسبب حرائق الغابات باليونان
تألقت فرقة كورال روح الشرق وخطفت الأنظار في بداية حفلة ليلة الدموع على مسرح بنش مارك الليلة.
ووثق مقطع فيديو، مشاركة فرقة كورال روح الشرق في حفلة ليلة الدموع، بأغانٍ كلّها مشاعر وأحاسيس على مسرح بنش مارك في مدينة جدة.
وتقام الليلة، حفلة من نوع خاص على مسرح “بنش مارك” في مدينة جدة، والتي تحمل اسم “ليلة الدموع”، ويشارك فيها 7 من ألمع الفنانين.
وتفاعل مطربو الحفل مع اسم “ليلة الدموع“، ومازحوا الجمهور، خاصة الفنانين أحمد سعد وتامر عاشور.
ونشر الفنان هيثم شاكر صورة على حسابه بمنصة “إكس”، حيث تجمعه بالفنانين أحمد سعد وتامر عاشور المشاركين معه في الحفل، وبدا على وجوههم الحزن.
“أنا زعلتك في حاجه؟ 💔”
فرقة كورال روح الشرق تبدأ حفلة #ليلة_الدموع 🥺
بأغاني كلّها مشاعر وأحاسيس على مسرح بنش مارك 🎵 pic.twitter.com/lM0d2ealaA
— عـيشها (@Enjoy_Saudi) August 24, 2023