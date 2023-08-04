كورونادو: نعيش مرحلة تطور وجاهزون لمواجهة الهلال

أكد النجم البرازيلي إيغور كورونادو، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يمر بفترة جيدة، مشددًا على تقديم اللاعبين أقصى ما لديهم، من أجل الفوز في مواجهة الهلال المرتقبة.

كورونادو يشيد بلاعبي الفريقين

وقال كورونادو: “فريقنا يعيش في حالة تطور؛ وجاهزين لمواجهة فريق الهلال وسنقدم أقصى ما لدينا خلال هذه المباراة من أجل الفوز، المواجهة صعبة بكل تأكيد، ولكننا نمر بمرحلة جيدة”.

وأضاف كورونادو في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: “فنيًا الفريقان لديهم عناصر على مستوى عالٍ، لا توجد ميزة على مستوى العناصر، يهمنا الإعداد الجيد ومعرفة كافة التفاصيل من المدير الفني، والإعداد الذهني هو كلمة السر”.

وبشأن تفوق الهلال على الاتحاد في الموسم الماضي، قال كورونادو: “لن يكون هناك ميزة لفريق عن الآخر سواءً من الجوانب النفسية أو غيرها في الموسم الماضي رغم الخسارة، ولكننا أنهينا الدوري أبطالًا.. وهذا هو المهم”.

الاتحاد يواجه الهلال

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الهلال، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد السبت، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما حل الهلال وصيفًا بالمجموعة الثانية بـ4 نقاط.