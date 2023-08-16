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عبرت لأنني أكن البغضاء للجيش الأمريكي

كوريا الشمالية: الجندي الأمريكي المتسلل أقر بعبوره غير القانوني

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
كوريا الشمالية: الجندي الأمريكي المتسلل أقر بعبوره غير القانوني
المواطن - فريق التحرير

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أدلت كوريا الشمالية الأربعاء، بأول تعليق على حادثة تسلل الجندي الأمريكي ترافيس كينج إلى أراضيها.

وأقر الجندي بأنه تسلل إلى أراضيها بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أنه اعترف بأنه قرر العبور إلى كوريا الشمالية لأنه يكن البغضاء للجيش الأمريكي، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الرسمية لكوريا الشمالية.

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وأفادت بأنه أعلن عن عزمه طلب اللجوء إلى كوريا الشمالية أو إلى دولة ثانية.

وكانت مصادر أمريكية مسؤولة قد أكدت، في وقت سابق، أن جنديًا أمريكيًّا عبر إلى داخل كوريا الشمالية، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

من جانبها، أكدت وسائل إعلام كورية هذا النبأ، حيث قالت: إنه تم اعتقال جندي أمريكي بعد عبوره الحدود إلى كوريا الشمالية دون إذن خلال جولة في المنطقة المنزوعة السلاح.

ويُعتقد أنه محتجز حاليًّا في الحجز الكوري الشمالي وأن القيادة الأممية تعمل مع نظيرتها في جيش الشعب الكوري لحل الحادثة.

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