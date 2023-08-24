Icon

سبب حدوث ظاهرة البرق في السماء وطريقة تحركه Icon اكتشاف غابة ضخمة داخل حفرة في الصين Icon أفضل زيت سيارات لمحرك عمره أطول وكيف تتعرف عليه Icon نجم سهيل يزين سماء السعودية Icon توقعات بشأن أسعار الفائدة تنعش الأسهم الأمريكية Icon كوريا الشمالية تطلق صاروخًا فضائيًّا Icon لقطات جديدة تحبس الأنفاس لحادث تلفريك باكستان Icon نهاية مأساوية لشاب حاول معانقة نافورة جنيف Icon حبس ولي الأمر عند غياب ابنه من المدرسة 20 يومًا بدون عذر Icon كلمة معاق في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة نظامية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد محاولة فاشلة في مايو

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا فضائيًّا

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٩ صباحاً
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا فضائيًّا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا فضائيًّا، اليوم الخميس، لتصبح بذلك ثاني محاولة فضائية تقوم بها بيونجيانج هذا العام بعد فشلها في إطلاق قمر اصطناعي في شهر مايو الماضي.

تحذير ياباني

وأصدرت حكومة اليابان تحذيرًا بوجود حالة طوارئ قبل الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) عبر منظومة البث (جيه-أليرت) لتوجيه سكان أوكيناوا الواقعة أقصى جنوب البلاد بالاحتماء في منازلهم، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء رويترز.

قد يهمّك أيضاً
إيكواس: جاهزون للتدخل العسكري في النيجر

إيكواس: جاهزون للتدخل العسكري في النيجر

مدمنة شبو تنهي حياة أسرتها بالكامل وتشعل النيران في الجثث

مدمنة شبو تنهي حياة أسرتها بالكامل وتشعل النيران في الجثث

وبعد نحو 20 دقيقة من التحذير، أصدرت طوكيو تحديثًا مفاده أن الصاروخ مر صوب المحيط الهادي ورفعت التحذير.

ووصف كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو عملية الإطلاق بأنها تشكل تهديدًا للأمن في المنطقة وقال: إن طوكيو ستقدم احتجاجًا عليها لكوريا الشمالية.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه: إن الجيش الأمريكي على دراية بالإطلاق الذي نفذته كوريا الشمالية لكنه أحجم عن تقديم تفاصيل.

وقبل يومين، قالت كوريا الشمالية: إنها ستطلق قمرًا اصطناعيًّا بين 24 و31 أغسطس. وأشارت بيونجيانج إلى أنها تحتاج قمر استطلاع وتجسس اصطناعيًّا لتعزيز مراقبتها للأنشطة العسكرية الأمريكية.

كانت كوريا الشمالية قد أطلقت قمرًا اصطناعيًّا في 31 مايو لكن الأمر انتهى بسقوطه في البحر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موسى ماريغا: شكرًا جماهير الهلال ولن أنساكم
الرياضة

موسى ماريغا: شكرًا جماهير الهلال ولن أنساكم

الرياضة
تأهيل 100 ألف متدرب للعمل في قطاع الترفيه
السعودية اليوم

تأهيل 100 ألف متدرب للعمل في قطاع...

السعودية اليوم
غسل باب الكعبة المشرفة وتهيئته بعد عملية رفع الستار
السعودية اليوم

غسل باب الكعبة المشرفة وتهيئته بعد عملية...

السعودية اليوم
منصة أبشر: لا تشاركوا بيانات الدخول ورمز التأكيد مع أي جهة أو شخص
السعودية اليوم

منصة أبشر: لا تشاركوا بيانات الدخول ورمز...

السعودية اليوم
بدء القبول في مسارات مبادرة تمم بجامعة جدة
السعودية اليوم

بدء القبول في مسارات مبادرة تمم بجامعة...

السعودية اليوم
ظهور جديد لزعيم فاغنر
العالم

ظهور جديد لزعيم فاغنر

العالم
جواو فيليكس يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع للهلال
آخر الاخبار

جواو فيليكس يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل...

آخر الاخبار
فض الشراكة شعار مباراة الاتحاد ضد الهلال
آخر الاخبار

فض الشراكة شعار مباراة الاتحاد ضد الهلال

آخر الاخبار