كوريا الشمالية تطلق صاروخًا فضائيًّا

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا فضائيًّا، اليوم الخميس، لتصبح بذلك ثاني محاولة فضائية تقوم بها بيونجيانج هذا العام بعد فشلها في إطلاق قمر اصطناعي في شهر مايو الماضي.

تحذير ياباني

وأصدرت حكومة اليابان تحذيرًا بوجود حالة طوارئ قبل الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) عبر منظومة البث (جيه-أليرت) لتوجيه سكان أوكيناوا الواقعة أقصى جنوب البلاد بالاحتماء في منازلهم، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء رويترز.

وبعد نحو 20 دقيقة من التحذير، أصدرت طوكيو تحديثًا مفاده أن الصاروخ مر صوب المحيط الهادي ورفعت التحذير.

ووصف كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو عملية الإطلاق بأنها تشكل تهديدًا للأمن في المنطقة وقال: إن طوكيو ستقدم احتجاجًا عليها لكوريا الشمالية.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه: إن الجيش الأمريكي على دراية بالإطلاق الذي نفذته كوريا الشمالية لكنه أحجم عن تقديم تفاصيل.

وقبل يومين، قالت كوريا الشمالية: إنها ستطلق قمرًا اصطناعيًّا بين 24 و31 أغسطس. وأشارت بيونجيانج إلى أنها تحتاج قمر استطلاع وتجسس اصطناعيًّا لتعزيز مراقبتها للأنشطة العسكرية الأمريكية.

كانت كوريا الشمالية قد أطلقت قمرًا اصطناعيًّا في 31 مايو لكن الأمر انتهى بسقوطه في البحر.