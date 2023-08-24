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ستقوم بمحاولة ثالثة للإطلاق في أكتوبر

كوريا الشمالية تفشل مجددًا في إطلاق القمر الصناعي للتجسس

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ صباحاً
كوريا الشمالية تفشل مجددًا في إطلاق القمر الصناعي للتجسس
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الوكالة الوطنية للبحث والتطوير في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، عن فشل المحاولة الثانية لإطلاق القمر الصناعي، وستقوم بمحاولة ثالثة للإطلاق في أكتوبر.

فشل المحاولة الثانية

ووفقًا وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: أعلنت كوريا الشمالية عن فشل محاولتها الثانية لإطلاق القمر الصناعي للتجسس.

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وأضافت الوكالة أن بيونغ يانغ ستقوم بمحاولة ثالثة للإطلاق في شهر أكتوبر.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع اليابانية: إن أجزاء من الصاروخ الكوري الشمالي سقطت في بحر اليابان، وبحر الصين الشرقي ومناطق أخرى في المحيط الهادئ.

كما أعلنت وزارة الدفاع أيضًا أن الأجزاء قد تكون سقطت بالقرب من الفلبين، وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن إطلاق صاروخ باليستي بشكل مفترض من جانب كوريا الشمالية. كما تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في مقاطعة أوكيناوا في جنوب اليابان.

ولاحقًا، تم الإعلان عن عبور صاروخ كوريا الشمالية فوق أراضي اليابان في اتجاه المحيط الهادئ، وتم إلغاء حالة التأهب الجوي.

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