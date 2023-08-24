كوريا الشمالية تفشل مجددًا في إطلاق القمر الصناعي للتجسس أهالي الأحساء يشيعون 5 جثامين لأفراد العائلة الأردنية المتوفين في حادث سير سبب حدوث ظاهرة البرق في السماء وطريقة تحركه اكتشاف غابة ضخمة داخل حفرة في الصين أفضل زيت سيارات لمحرك عمره أطول وكيف تتعرف عليه نجم سهيل يزين سماء السعودية توقعات بشأن أسعار الفائدة تنعش الأسهم الأمريكية كوريا الشمالية تطلق صاروخًا فضائيًّا لقطات جديدة تحبس الأنفاس لحادث تلفريك باكستان نهاية مأساوية لشاب حاول معانقة نافورة جنيف
أعلنت الوكالة الوطنية للبحث والتطوير في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، عن فشل المحاولة الثانية لإطلاق القمر الصناعي، وستقوم بمحاولة ثالثة للإطلاق في أكتوبر.
ووفقًا وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: أعلنت كوريا الشمالية عن فشل محاولتها الثانية لإطلاق القمر الصناعي للتجسس.
وأضافت الوكالة أن بيونغ يانغ ستقوم بمحاولة ثالثة للإطلاق في شهر أكتوبر.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع اليابانية: إن أجزاء من الصاروخ الكوري الشمالي سقطت في بحر اليابان، وبحر الصين الشرقي ومناطق أخرى في المحيط الهادئ.
كما أعلنت وزارة الدفاع أيضًا أن الأجزاء قد تكون سقطت بالقرب من الفلبين، وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.
وفي وقت سابق، تم الإعلان عن إطلاق صاروخ باليستي بشكل مفترض من جانب كوريا الشمالية. كما تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في مقاطعة أوكيناوا في جنوب اليابان.
ولاحقًا، تم الإعلان عن عبور صاروخ كوريا الشمالية فوق أراضي اليابان في اتجاه المحيط الهادئ، وتم إلغاء حالة التأهب الجوي.