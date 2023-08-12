وأفادت صحيفة “ميرور” البريطانية، بأن السكان في كوريا الشمالية يستخدمون صحيفة رودونغ سينمون الدعائية في لف سجائرهم، فضلاً عن استخدامات أخرى تشمل تغطية الجدران ولف الطعام والخبز والحلوى.

ويبدو أن هذا الأمر سيصبح أكثر صعوبة، بعدما أطلقت بيونغيانغ واحدة من أغرب حملاتها الأمنية، لسجن من يضبط باستخدام الصحيفة الرسمية لغرض غير القراءة.

لف السجائر بورق الصحيفة

وجاء ذلك بعدما عثرت السلطات على سجائر يحمل ورقها صور الزعيم كيم جونغ أون، ثم اكتشفت أنها من صحيفة “رودنغ سينمون”.

ويقدر المدخنون في كوريا الشمالية صحيفة “رودونغ سينمون”، كثيرًا لكونها تساعدهم في حل مشكلة ورق السجائر النادر في البلاد، كما يقول ناشطون. لكن النظام في الدولة الشيوعية المنعزلة سيرسل مرتكبي هذا الفعل إلى معسكرات الاعتقال والعمل الشاق، ولذلك لأنهم “لم يحترموا ما يعتبر أعلى كرامة في البلاد”.

أوامر بالاعتقال

وقال مصدر داخل كوريا الشمالية لإذاعة آسيا الحرة الممولة أمريكيًا، أن امرأتين في الأربعينيات من أعمارهما اعتقلتا إثر بيعهما للصحيفة بشكل سري، السبت، لتاجرين في أحد أسواق مقاطعة بيونغان الحدودية مع الصين.

وقد كشفهما عناصر من الأمن يرتدون زيًا مدنيًا. وأضاف المصدر أن “المدانتين بهذا الفعل ستمضيان عامًا أو عامين في تلك المعسكرات، باعتبار أن بيع الصحيفة بهذا الشكل يعتبر نوعًا من معاداة الاشتراكية”، وهي تهمة خطيرة في البلاد.