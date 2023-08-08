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على حساب منتخب جامايكا

كولومبيا تصعد لربع نهائي كأس العالم للسيدات

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ مساءً
كولومبيا تصعد لربع نهائي كأس العالم للسيدات
المواطن - محمد سمعه

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صعد منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم سيدات إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات 2023 وذلك بعد الفوز على منتخب جامايكا بهدف دون رد في مباراة ثمن النهائي قبل قليل.

ملخص المباراة

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، ثم نجح المنتخب الكولومبي بعد ذلك في إحراز هدف التقدم عبر اللاعبة كاتالينا أوسمي في الدقيقة الـ 52 من عمر المباراة.

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وانتهت المباراة بصعود المنتخب الكولومبي لدور الثمانية، حيث سيواجه المنتخب الإنجليزي يوم السبت المقبل.

وتنطلق بعد قليل مباراة فرنسا والمغرب في ختام مباريات دور ثمن النهائي حيث تقام المباراة في الساعة الثانية ظهرًا.

ويسعى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لقيادة منتخب فرنسا للسيدات إلى دور الثمانية، بينما يقود الفرنسي رينارد بيدروس منتخب المغرب للسيدات أملًا في تحقيق إنجاز مميز للعرب بتأهل منتخب عربي لأول مرة لدور متقدم في مونديال السيدات.

كولومبيا ضد جامايكا - كأس العالم للسيدات

ثمن نهائي كأس العالم للسيدات

وكانت مباريات دور ثمن النهائي في مونديال السيدات انتهت بفوز إسبانيا على سويسرا بخماسية لهدف، بينما فاز المنتخب الياباني على النرويج بثلاثية لهدف.

وفاز المنتخب الهولندي على جنوب إفريقيا بثنائية دون رد، أما السويد فتأهلت على حساب منتخب أمريكا، أما المنتخب الإنجليزي فتأهل على حساب منتخب نيجيريا بركلات الجزاء، أما المنتخب الأسترالي ففاز على منتخب الدنمارك بثنائية دون رد.

كولومبيا ضد جامايكا - كأس العالم للسيدات

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