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مبديًا سعادته بالتأهل لربع النهائي

كوليبالي: الاتحاد فريق خطر وهدفنا اللقب العربي

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٢ مساءً
كوليبالي: الاتحاد فريق خطر وهدفنا اللقب العربي
المواطن - فريق التحرير

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أبدى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، السنغالي كاليدو كوليبالي سعادته بالتأهل لهذه المرحلة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، مشددًا في الوقت ذاته على قوة مواجهة الاتحاد.

كوليبالي يتمنى حصد اللقب

وتحدث كوليبالي في المؤتمر الصحافي الخاص بالكلاسيكو المرتقب بين الهلال والاتحاد، قائلًا: “سعيد بالوصول إلى هذا الدور بعد البداية الصعبة في البطولة، ونسعى لتقديم مواجهة ممتعة”.

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كوليبالي
المدافع السنغالي – المصدر @Alhilal_FC

وواصل السنغالي كوليبالي حديثه قائلًا: “سنلعب أمام الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الرياضي الماضي؛ وهو فريق خطر.. وسنعمل كمجموعة غدًا وسنفعل كل شيء للتأهل”.

وأضاف كوليبالي: “البطولة العربية بطولة جميلة، مستوى التنظيم جيد، نوعية الفرق المشاركة رائع، يوجد هنا إمكانيات عالية جدًا هذا الأمر أسعدني وأسعد المدير الفني، الهدف من قدومنا تحقيق البطولات وهذه البطولة هدف لنا لنبدأ الموسم ببطولة”.

كوليبالي
المدافع السنغالي

كلاسيكو الهلال والاتحاد

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد والهلال، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد السبت، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما حل الهلال وصيفًا بالمجموعة الثانية بـ4 نقاط.

الهلال في كأس الملك سلمان للأندية
لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

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