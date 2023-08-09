كويكب يقترب من الأرض بشكل خطير 23 أغسطس

كريستيانو رونالدو الأفضل بمباراة النصر والشرطة استجواب 94 من جمهور كرواتيا بعد مقتل مشجع الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس وزراء إثيوبيا محمد كنو يمنح الهلال التقدم ضد الشباب نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا فرانك كيسيه ينضم للأهلي رسميًّا إنذار أحمر في عسير: أمطار وسيول وبرد غدًا كاسترو عن رحيل تاليسكا: سيُغادر للفندق استعدادًا للنهائي شاب يبيع التمور في بريدة على طريقة المعلقين الرياضيين وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS
كشفت وسائل إعلام أجنبية، أن كويكب طوله ألف متر سوف يقترب من الأرض بشكل خطير في 23 أغسطس الجاري .
وأعلن مركز دراسة الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة ناسا الفضائية الأمريكية عن اقتراب قد يكون خطيرًا لكويكب من الأرض، وفقًا لروسيا اليوم.
ووفقًا لبيانات المركز، فإن الكويكب 6037 (1988 EG) يتوقع أن يقترب من الأرض لمسافة تصل إلى 6.1 ملايين كيلومتر يوم 23 أغسطس عند الساعة 8:18 صباحًا بتوقيت غرينيتش، حيث سيتقاطع مساره مع مدار الأرض.
ويبلغ قطر الكويكب ما بين 430 و960 مترًا، وسرعته 14.3 كيلومترًا في الثانية.
الجدير بالذكر أن أي أجسام فضائية تقترب من الأرض لمسافة أقل من 7.5 ملايين كيلومتر يحتمل أن تشكل خطرًا.