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سيتقاطع مساره مع مدار الأرض

كويكب يقترب من الأرض بشكل خطير 23 أغسطس

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ مساءً
كويكب يقترب من الأرض بشكل خطير 23 أغسطس
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام أجنبية، أن كويكب طوله ألف متر سوف يقترب من الأرض بشكل خطير في  23 أغسطس الجاري .

اقتراب كويكب من الأرض

وأعلن مركز دراسة الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة ناسا الفضائية الأمريكية عن اقتراب قد يكون خطيرًا لكويكب من الأرض، وفقًا لروسيا اليوم.

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كويكب
كويكب

ووفقًا لبيانات المركز، فإن الكويكب 6037 (1988 EG) يتوقع أن يقترب من الأرض لمسافة تصل إلى 6.1 ملايين كيلومتر يوم 23 أغسطس عند الساعة 8:18 صباحًا بتوقيت غرينيتش، حيث سيتقاطع مساره مع مدار الأرض.

ويبلغ قطر الكويكب ما بين 430 و960 مترًا، وسرعته 14.3 كيلومترًا في الثانية.

الجدير بالذكر أن أي أجسام فضائية تقترب من الأرض لمسافة أقل من 7.5 ملايين كيلومتر يحتمل أن تشكل خطرًا.

كوكب الارض

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