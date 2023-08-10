كويلار غاضب من نجم الشباب بعد تأهل نادي الهلال

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو ظهر فيه اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار وهو غاضب من زميله سعيد الربيعي بعد خسارة الشباب من نادي الهلال أمس في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وعبر منصة “إكس” ظهر كويلار وهو يحاول اللحاق بـ سعيد الربيعي والتحدث معه بنبرة غاضبة قبل أن يتدخل لاعبي الهلال والشباب للتهدئة بين اللاعبين.

ملخص مباراة نادي الهلال والشباب

وفي لقاء أمس، انطلقت مباراة نادي الهلال ضد الشباب التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة، قبل أن ينجح الأزرق في هز الشباك بعد مرور 9 دقائق فقط.

وتدخل حسين الصبياني على ميشيل ديلغادو، ليحتسب الحكم خطأ، ويمنح البطاقة الصفراء للاعب الشباب، ولعب البرتغالي روبن نيفيز الكرة بشكل مميز، ليُقابلها محمد كنو برأسية رائعة ويسجل الهدف الأول.

وكاد مالكوم أن يهز الشباك عند الدقيقة 12، إلا أن تسديدته ذهبت أعلى المرمى، ومرت رأسية سالم الدوسري بجوار القائم، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء لعبدالله المعيوف عند الدقيقة 24، للمس الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء.

وتصدى البديل حبيب الوطيان لتسديدة قوية من بانيغا فور نزوله، وضغط لاعبو الليوث وأهدروا فرصًا عديدة، قبل أن يسجل مالكوم الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم نادي الهلال ضد الشباب بهدفين دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سيطر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على اللعب، مستغلًا النقص العددي في صفوف الهلال، قبل أن ينجح الكولومبي غوستافو كويلار في تقليص الفارق بتسديدة صاروخية عند الدقيقة 56.

وأشعل هدف كويلار المباراة، حيث منح لاعبو الشباب دفعة معنوية لتسجيل هدف آخر، وسط تماسك دفاعي كبير من لاعبي الأزرق، قبل أن يهز عبدالله الحمدان الشباك بالهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من سالم الدوسري، وتنتهي المباراة بفوز الهلال بنتيجة 3/ 1.