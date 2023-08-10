كويلار يخطف الأنظار بكأس الملك سلمان للأندية 2023

ظهر النجم الكولومبي غوستافو كويلار بشكل مميز في ظهوره الرسمي الأول مع الشباب، ضمن منافسات كأس الملك سلمان للأندية 2023 “البطولة العربية”.

تألق كويلار مع الشباب

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أبرز أرقام كويلار في كأس الملك سلمان للأندية، ومنحته أعلى تقييم للاعب خط الوسط في البطولة بـ7.68 درجة.

وشارك كويلار في 4 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ونجح في تسجيل هدف وحيد في شباك الهلال، وبلغت دقة تمريراته 91%، ووصلت دقة التمريرات الطويلة إلى 75%.

وقام كويلار بـ18 تدخلًا على الكرة بمعدل 4.5 تدخلًا في كل لقاء، ولديه 12 افتكاكًا للكرة بمعدل 3 افتكاكات لكل مواجهة، واسترجع الكرة 28 مرة بمعدل 7 مرات في كل مباراة بمنافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

الشباب بكأس الملك سلمان للأندية

وقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مستوى مميزًا في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، حيث تصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، من الفوز على الزمالك والاتحاد المنستيري، والتعادل مع النصر.

واصطدم الشباب بالوحدة الإماراتي في الدور ربع النهائي، ونجح في الفوز بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يودع البطولة من الدور نصف النهائي بعد خسارته أمام الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.