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يتصدر قائمة أفضل لاعب وسط

كويلار يخطف الأنظار بكأس الملك سلمان للأندية 2023

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٧ مساءً
كويلار يخطف الأنظار بكأس الملك سلمان للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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ظهر النجم الكولومبي غوستافو كويلار بشكل مميز في ظهوره الرسمي الأول مع الشباب، ضمن منافسات كأس الملك سلمان للأندية 2023 “البطولة العربية”.

تألق كويلار مع الشباب

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أبرز أرقام كويلار في كأس الملك سلمان للأندية، ومنحته أعلى تقييم للاعب خط الوسط في البطولة بـ7.68 درجة.

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كويلار
كويلار في البطولة – المصدر @UAFAAC

وشارك كويلار في 4 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ونجح في تسجيل هدف وحيد في شباك الهلال، وبلغت دقة تمريراته 91%، ووصلت دقة التمريرات الطويلة إلى 75%.

وقام كويلار بـ18 تدخلًا على الكرة بمعدل 4.5 تدخلًا في كل لقاء، ولديه 12 افتكاكًا للكرة بمعدل 3 افتكاكات لكل مواجهة، واسترجع الكرة 28 مرة بمعدل 7 مرات في كل مباراة بمنافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

كويلار في كأس الملك سلمان للأندية 2023
كويلار في البطولة – المصدر @UAFAAC

الشباب بكأس الملك سلمان للأندية

وقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مستوى مميزًا في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، حيث تصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، من الفوز على الزمالك والاتحاد المنستيري، والتعادل مع النصر.

واصطدم الشباب بالوحدة الإماراتي في الدور ربع النهائي، ونجح في الفوز بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يودع البطولة من الدور نصف النهائي بعد خسارته أمام الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @UAFAAC

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