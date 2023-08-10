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كياني راعيًا ذهبيًا لـ الأهلي حتى 2026

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٥ مساءً
كياني راعيًا ذهبيًا لـ الأهلي حتى 2026
المواطن - فريق التحرير

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أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن توقيع عقد رعاية ذهبية مع شركة كياني؛ المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

كياني ترعى النادي الأهلي

وأوضح النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن عقد الرعاية الذهبي للفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات، تمتح حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي 2025\ 2026.

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وحضر مراسم توقيع عقد الرعاية، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة النادي الأهلي الاستثمارية، المهندس طارق خليفة، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة كياني، فيكرم ناتيراجا.

الأهلي
لاعبو الفريق الأول – المصدر @ALAHLI_FC

شراكة تعكس دور النادي

ويعكس عقد الرعاية الذهبية الدور المهم الذي يقوم به النادي الأهلي المجتمع من خلال دعم المواهب وتطوير كرة القدم، وخلق أجواء تنافسية ذات زخم وتأثير إيجابي.

الأهلي - مباراة الأهلي ضد الحزم
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

ويتطلع النادي دائمًا للتعاون مع الشركات الوطنية إلى أن تكون حجر أساس في شراكة استراتيجية تقدم قيمة مضافة ثمينة من خلال قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع خلال السنوات المقبلة.

على الجانب الآخر، تسعى شركة كياني من خلال هذا العقد إلى تحقيق الاستدامة المجتمعية من خلال المساهمة الفاعلة لتطوير الرياضة السعودية، وذلك عبر شراكة تُمكن وتُطور الرياضة في السعودية، وتساهم في جذب الاستثمار إلى القطاع الرياضي.

كياني ترعى الأهلي

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