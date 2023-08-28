كيف أنقذ الهلال جاره الشباب ماليًا في صفقة إيجالو؟

تسببت صفقة انتقال اللاعب حسان تمبكتي من نادي الشباب إلى نادي الهلال في إثارة الجدل في الوسط الرياضي السعودي ومطالبة الكثيرين خاصة جماهير الشباب بمعاقبة الهلال على ضم تمبكتي بشكل غير قانوني.

الإعلامي الرياضي أحمد العجلان نشر قصة انتقال اللاعب النيجيري أوديون إيجالو من الشباب إلى الهلال في يناير من العام الماضي، وكيف كان الهلال مساعدًا لنادي الشباب في أزمته المالية بسبب تأخر دفع الرواتب للاعب النيجيري من قبل إدارة الشباب وقتها برئاسة خالد البلطان.

تأخر رواتب إيجالو

وقال العجلان عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” عرض الوكيل اللاعب إيجالو على الهلال بالمجان، اللاعب لم يتسلم رواتبه لعدة أشهر في حادثه متكررة له مع الشباب وهذه المرة يستطيع اللاعب فسخ العقد بالنظام .. وهنا سيلزم الشباب بدفع العقد كاملًا .. بالإضافة إلى قدرة اللاعب بتوقيع عقد جديد مع أي نادي دون العوده للنادي الحالي “.

وأضاف: ” كان الهلال حينها يبحث عن مهاجم مع خيارات ضيقة بحكم أنها الفترة الشتوية، تلقى الهلال تأكيدات بأن اللاعب النيجيري متاح، حيتها رفض فهد بن نافل رئيس الهلال بأن يستغل عدم التزام الشباب بالرواتب ويأخذه بالمجان تقديرًا للعلاقة بين الجارين .. وطلب من الوكيل أن يتحدث مع الشباب ويخبرهم بأن الهلال، يرغب به في صفقة انتقال، وبعدها سارت الأمور وتم شراء عقد اللاعب النيجيري بحوالي 18 مليون ريال دفعت للشباب الذي كان يُعاني من أزمة مالية.

نُبل إدارة الهلال

الإعلامي الرياضي صالح الحناكي علق على القصة قائلًا: ” النوايا الطيبة هي ما جعلت الهلال النادي الأكثر نجاحًا وتوفيقًا، رغم الحروب والمكايد ضده”.

أما حساب مشجعة هلالية تُدعى ” بدور” فقالت : ” نُبل فهد بن نافل يُدرس”.