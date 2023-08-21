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بالتزامن مع العودة للدراسة

كيف تختار الكمبيوتر المناسب لاحتياجاتك الدراسية؟

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ صباحاً
كيف تختار الكمبيوتر المناسب لاحتياجاتك الدراسية؟
المواطن - فريق التحرير

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كشف صانع المحتوى الرقمي طارق الجاسر عن مزايا جهاز الكمبيوتر المناسب للدراسة، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

مواصفات جهاز الكمبيوتر للطلاب

وقال الجاسر في مقطع فيديو نشره حساب وزارة الاتصالات بمنصة إكس: إنه إذا كان استخدام اللاب توب لمنصة مدرستي فعلى الطالب أن يقرر الاختيار بين جهاز intel i3 أو AMD Ryzen 3.

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من ناحية الذاكرة العشوائية أو RAM نبدأ من 4 جيجا بايت، مساحة التخزين 128 جيجا بايت مناسبة لكن 256 أفضل، ونظام التشغيل يكون ويندوز أو ماك IOS، وإذا كان الطالب يبحث عن نظام مفتوح المصدر وخفيف ومجاني يكون كروم OS.

الطلاب الجامعيين

وفيما يخلص طلاب الجامعة، خاصة الأقسام الفنية والهندسية، فيجب على كل طالب أن يحدد البرامج التي سيستخدمها في منهجه سواء كانت الفوتوشوب أو الأوتوكاد أو الثري دي ماكس والمايا وغيرها، وبعد ذلك الدخول على موقع أحد البرامج والذهاب على صفحة متطلبات النظام، وهناك سوف يظهر الحد الأدنى الذي سيتوافق مع الكمبيوتر.

انتظام 6 ملايين طالب وطالبة

وانتظم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، ونحو 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات المملكة في مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.

استعدادات مبكرة

وبدأت وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني استعدادهما للعام الدراسي منذ وقت مبكر، بالتكامل مع إدارات التعليم وفق خطة إستراتيجية، لتهيئة المدارس وتحقيق البداية الجادة لعودة الطلاب والطالبات، حيث عملت الفرق الميدانية الوزارية بمساندة لجان الاستعداد المدرسي في إدارات التعليم لتوفير الاحتياجات اللازمة للمدارس، ورفع مستوى الجاهزية لاستقبال الطلبة، مؤكدة على دور أولياء الأمور والأسر في تحفيز أبنائهم والحرص على مشاركتهم، بما يحقق الأهداف التعليمية لرحلة أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات.

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