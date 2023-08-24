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بعد انتهاء أزمته مع باريس

كيليان مبابي يصدم ريال مدريد!

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٦ مساءً
كيليان مبابي يصدم ريال مدريد!
المواطن - فريق التحرير

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تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة بشأن استمرار المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

مبابي يقترب من تجديد عقده

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ولم يتفق على التجديد مع إدارة باريس حتى الآن، لتؤكد التقارير على وجود اتفاق مع ريال مدريد بالانضمام إليه في صفقة مجانية في صيف عام 2024.

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كيليان مبابي
مبابي – المصدر marca

ولفتت شبكة “سكاي سبورتس”، إلى أنه في نبأ مفاجئ عكس سير الأحداث طوال الصيف الحالي، فإن كيليان مبابي يجري محادثات تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، ولن ينضم إلى ريال مدريد مجانًا صيف العام المقبل.

وأكدت أن مبابي سيلعب مع باريس هذا الموسم، وفي حال تجديد عقده، يتوجب على ريال مدريد تقديم عرض ضخم لضمه، موضحة أن الإدارة منحته خيارين إما التوقيع على خيار تمديد العقد لمدة عام واحد، أو التوقيع على عقد جديد بفترة أطول.

كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان
كيليان

انتهاء أزمة كيليان مبابي

وكانت إدارة النادي قد استبعدت كيليان مبابي من الجولة الصيفية وفترة الإعداد، بعدما أخبر المسؤولين بأنه سيرحل في الصيف بالمجان، وظل يتدرب مع المستبعدين والمعروضين للبيع بعد عودة الفريق.

ولجأت إدارة نادي باريس سان جيرمان إلى هذه القرارات، من أجل الضغط على مبابي؛ لتوقيع عقد جديد أو بيعه هذا الصيف، إلا أنه أصر على البقاء لنهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم في 2024.

وسُمح لكيليان مبابي بالعودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم قبل 11 يومًا، وشارك في مباراة باريس ضد تولوز في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، وسجل هدف التعادل بنتيجة 1\1.

كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان
كيليان

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