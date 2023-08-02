لائحة حقوق مستخدمي وسائل النقل تعزز علاقة المستفيدين بمقدمي الخدمة

كشف متحدث وزارة النقل صالح الزويد، أهمية لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، إثر موافقة مجلس الوزراء عليها.

تعزيز العلاقة

وقال الزويد خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: إن الموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام ستعزز العلاقة بين المستفيدين ومقدمي الخدمة.

نقلة نوعية

وأشار الزويد إلى أن هذه اللائحة تتزامن مع النقلة النوعية التي يشهدها النقل العام لتعزيز الحوكمة في العلاقة التعاقدية، مع ضمان عدم التمييز بين الركاب، وتمكين ذوي الإعاقة من استخدام وسائل النقل.

ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت أمس على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام.