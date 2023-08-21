Icon

12 معسكرًا لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي T5 Icon مع بداية العام الدراسي.. أبرز التغييرات في نظام الجامعات الجديد Icon ترامب يتفوق على منافسيه الجمهوريين Icon توضيح من حساب المواطن بشأن تأثير القروض على الدعم Icon لاصقة بأربعة دولارات تستخدمها ميجان ماركل للحد من التوتر Icon حرائق الغابات تهدد العاصمة اليونانية Icon ميتروفيتش يصل إلى الرياض Icon موجة حارة على المدينة المنورة اليوم Icon يوفنتوس يعبر أودينيزي بثلاثية نظيفة Icon فشل هبوط محطة لونا 25 على القمر وتحطمها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
صحة وطب‎
تبعث ترددات لتقليل مستويات الأدرينالين

لاصقة بأربعة دولارات تستخدمها ميجان ماركل للحد من التوتر

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٨ صباحاً
لاصقة بأربعة دولارات تستخدمها ميجان ماركل للحد من التوتر
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

يبحث الكثيرون حول العالم عن طريقة لتخفيض حالة التوتر التي يواجهونها بشكل يومي، في مواجهة ضغوط الحياة، ولا يختلف الأمر لدى مواطن عادي أو أحد المشاهير؛ فالجميع متساوون أمام حالة التوتر والارتباك التي يواجهونها.

لاصقة ميجان ماركل

وقد يكمن الحل في لاصقة ثمنها أربعة دولارات تضعها على معصمك، وهو الخيار الذي لجأت له دوقة ساسكس ميجان ماركل، التي قررت أن تواجه توترها بارتداء هذه اللاصقة التي قد تقضي على حالة التوتر والارتباك.

قد يهمّك أيضاً
حمدالله يقود التشكيل المثالي بالجولة الثانية

حمدالله يقود التشكيل المثالي بالجولة الثانية

الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 متبرع بالأعضاء

الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 متبرع بالأعضاء

يُفترض أن اللاصقة تبعث المزيد من الترددات لتقليل مستويات الأدرينالين، وبالتالي تقليل مستويات التوتر، ومن المفترض أن يتم ارتداؤها لبضع ساعات ثم التخلص منها.

لاصقة للحد من التوتر

ولا يمكن استخدام اللاصقة بالقرب من جهاز كمبيوتر محمول أو هاتف؛ لأنه سيتم اختراق التحفيز الكهربائي للاصقة، كما تقول العلامة التجارية.

وقالت العلامة التجارية المصنعة للاصقة: “بضع ساعات بعيدًا عن هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك سيكون علاجًا للتوتر في حد ذاته، لذلك احرص على ارتداء اللاصقة بعيدًا عن الأجهزة”. وأضافت: “إذا كنت تستخدم رقعة للنوم، فمن المستحسن وضعها قبل النوم بساعة”.

كيفية عمل اللاصقة

يبدو أن هذه الرقعة اللاصقة تستخدمها ميجان ماركل، دوقة ساسكس، التي تصدرت عناوين الصحف في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن تم تصويرها وهي ترتدي قرصًا أزرق صغيرًا على معصمها الأيسر والذي يقول مصنعوه إنه يحد من التوتر باستخدام السمعيات العصبية.

وتقول صحيفة “الإندبندنت”: إن الجهاز الذي صنعته شركة نيوكالم الأمريكية، يتصل بتطبيق هاتف ذكي ويزعم أنه يعمل على إبطاء ترددات بيتا في عقلك (تمثل أمواج بيتا حالة النشاط” الدماغي)، وبالتالي تقليل مستويات التوتر.

وتضيف أنه باستخدام سماعات الرأس، يمكن للمستخدمين اختيار أحد البرامج الأربعة للاستماع إليها والتي تم تصميمها لإبطاء وظيفة الموجات الدماغية وتوجيه عقلك بشكل طبيعي إلى حالات التردد المختلفة عند الطلب عبر الفيزياء المعقدة والرياضيات والخوارزميات المضمنة في برنامج يعمل تحت الموسيقى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السديس: تحويل الرئاسة إلى هيئة عامة قرار تاريخي يصب في مصلحة الحرمين
السعودية اليوم

السديس: تحويل الرئاسة إلى هيئة عامة قرار...

السعودية اليوم
كلب بايدن يهاجم أشخاصًا في مقر الرئاسة
العالم

كلب بايدن يهاجم أشخاصًا في مقر الرئاسة

العالم
السديس يعلن جاهزية رئاسة الحرمين لغسل الكعبة المشرفة
السعودية اليوم

السديس يعلن جاهزية رئاسة الحرمين لغسل الكعبة...

السعودية اليوم
حقيقة إصابة نغولو كانتي بالرباط الصليبي
الرياضة

حقيقة إصابة نغولو كانتي بالرباط الصليبي

الرياضة
أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من الحر
العالم

أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من...

العالم
البابايا يقي من السرطان ويحافظ على صحة القلب
السعودية اليوم

البابايا يقي من السرطان ويحافظ على صحة...

السعودية اليوم
إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر
السعودية اليوم

إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر

السعودية اليوم
ترامب يلجأ إلى حيلته الأخيرة بتشويه سمعة المحكمة في واشنطن
تقارير

ترامب يلجأ إلى حيلته الأخيرة بتشويه سمعة...

تقارير