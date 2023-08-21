لاصقة بأربعة دولارات تستخدمها ميجان ماركل للحد من التوتر

يبحث الكثيرون حول العالم عن طريقة لتخفيض حالة التوتر التي يواجهونها بشكل يومي، في مواجهة ضغوط الحياة، ولا يختلف الأمر لدى مواطن عادي أو أحد المشاهير؛ فالجميع متساوون أمام حالة التوتر والارتباك التي يواجهونها.

لاصقة ميجان ماركل

وقد يكمن الحل في لاصقة ثمنها أربعة دولارات تضعها على معصمك، وهو الخيار الذي لجأت له دوقة ساسكس ميجان ماركل، التي قررت أن تواجه توترها بارتداء هذه اللاصقة التي قد تقضي على حالة التوتر والارتباك.

يُفترض أن اللاصقة تبعث المزيد من الترددات لتقليل مستويات الأدرينالين، وبالتالي تقليل مستويات التوتر، ومن المفترض أن يتم ارتداؤها لبضع ساعات ثم التخلص منها.

لاصقة للحد من التوتر

ولا يمكن استخدام اللاصقة بالقرب من جهاز كمبيوتر محمول أو هاتف؛ لأنه سيتم اختراق التحفيز الكهربائي للاصقة، كما تقول العلامة التجارية.

وقالت العلامة التجارية المصنعة للاصقة: “بضع ساعات بعيدًا عن هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك سيكون علاجًا للتوتر في حد ذاته، لذلك احرص على ارتداء اللاصقة بعيدًا عن الأجهزة”. وأضافت: “إذا كنت تستخدم رقعة للنوم، فمن المستحسن وضعها قبل النوم بساعة”.

كيفية عمل اللاصقة