12 معسكرًا لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي T5 مع بداية العام الدراسي.. أبرز التغييرات في نظام الجامعات الجديد ترامب يتفوق على منافسيه الجمهوريين توضيح من حساب المواطن بشأن تأثير القروض على الدعم لاصقة بأربعة دولارات تستخدمها ميجان ماركل للحد من التوتر حرائق الغابات تهدد العاصمة اليونانية ميتروفيتش يصل إلى الرياض موجة حارة على المدينة المنورة اليوم يوفنتوس يعبر أودينيزي بثلاثية نظيفة فشل هبوط محطة لونا 25 على القمر وتحطمها
يبحث الكثيرون حول العالم عن طريقة لتخفيض حالة التوتر التي يواجهونها بشكل يومي، في مواجهة ضغوط الحياة، ولا يختلف الأمر لدى مواطن عادي أو أحد المشاهير؛ فالجميع متساوون أمام حالة التوتر والارتباك التي يواجهونها.
وقد يكمن الحل في لاصقة ثمنها أربعة دولارات تضعها على معصمك، وهو الخيار الذي لجأت له دوقة ساسكس ميجان ماركل، التي قررت أن تواجه توترها بارتداء هذه اللاصقة التي قد تقضي على حالة التوتر والارتباك.
يُفترض أن اللاصقة تبعث المزيد من الترددات لتقليل مستويات الأدرينالين، وبالتالي تقليل مستويات التوتر، ومن المفترض أن يتم ارتداؤها لبضع ساعات ثم التخلص منها.
ولا يمكن استخدام اللاصقة بالقرب من جهاز كمبيوتر محمول أو هاتف؛ لأنه سيتم اختراق التحفيز الكهربائي للاصقة، كما تقول العلامة التجارية.
وقالت العلامة التجارية المصنعة للاصقة: “بضع ساعات بعيدًا عن هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك سيكون علاجًا للتوتر في حد ذاته، لذلك احرص على ارتداء اللاصقة بعيدًا عن الأجهزة”. وأضافت: “إذا كنت تستخدم رقعة للنوم، فمن المستحسن وضعها قبل النوم بساعة”.
يبدو أن هذه الرقعة اللاصقة تستخدمها ميجان ماركل، دوقة ساسكس، التي تصدرت عناوين الصحف في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن تم تصويرها وهي ترتدي قرصًا أزرق صغيرًا على معصمها الأيسر والذي يقول مصنعوه إنه يحد من التوتر باستخدام السمعيات العصبية.
وتقول صحيفة “الإندبندنت”: إن الجهاز الذي صنعته شركة نيوكالم الأمريكية، يتصل بتطبيق هاتف ذكي ويزعم أنه يعمل على إبطاء ترددات بيتا في عقلك (تمثل أمواج بيتا حالة النشاط” الدماغي)، وبالتالي تقليل مستويات التوتر.
وتضيف أنه باستخدام سماعات الرأس، يمكن للمستخدمين اختيار أحد البرامج الأربعة للاستماع إليها والتي تم تصميمها لإبطاء وظيفة الموجات الدماغية وتوجيه عقلك بشكل طبيعي إلى حالات التردد المختلفة عند الطلب عبر الفيزياء المعقدة والرياضيات والخوارزميات المضمنة في برنامج يعمل تحت الموسيقى.