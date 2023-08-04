لاعبان مرشحان لمغادرة الاتحاد لقيد فابينيو

دخل اثنان من لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، قائمة المرشحين لمغادرة النادي في صيف العام الجاري، لكي يتم قيد البرازيلي فابينيو بدلًا من لاعب منهما بعد التعاقد معه من صفوف ليفربول الإنجليزي.

وكان الاتحاد ضم النجم البرازيلي حتى صيف عام 2026 لتدعيم خط الوسط في صفوف العميد.

حمدالله وطارق حامد

وكشفت الأنباء أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الكروي الأول بالعميد، يرغب في التفريط في المصري طارق حامد بعد نهاية البطولة العربية والمقامة حاليًّا في السعودية.

أما الناقد الرياضي والإعلامي عبدالرحمن الفريح فقال عبر حسابه في “تويتر”: “حمدالله خارج أسوار الاتحاد في الموسم المقبل”.

كما طالبت جماهير الاتحاد، إدارة أنمار الحائلي بسرعة قيد اللاعب البرازيلي فابينيو.

تعليق نونو سانتو

وفي وقت سابق، رفض المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، حسم مصير المصري طارق حامد مع الفريق رغم الأنباء التي تحدثت عن اقترابه من مغادرة العميد بعد التعاقد مع نجم ليفربول السابق.

وتحدث سانتو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الشرطة العراقي في كأس الملك سلمان للأندية قائلًا: “مباراة الشرطة صعبة، وهو فريق منظم ويجيد اللعب على المرتدات وتحركات مهاجمهم جيدة، وقمنا بتحليل أدائهم وسنقوم بالتركيز على أدائنا وتطوره”.

وأضاف نونو سانتو: ”فابينيو لاعب اتحادي سيتواجد مع الفريق في الطائف لكنه لن يشارك في البطولة العربية لأن اسمه ليس بالقائمة، ولكن من المؤكد بأنه سيشارك بعد نهاية البطولة”.

وتابع مدرب الاتحاد: “سنقرر مشاركة كانتي وفقًا لاجتماع اليوم مع اللاعب والجهاز الطبي وسنحدد مصيره، أما بالنسبة لطارق فإصابته مزعجة للغاية وهو الآن أفضل بعد العملية الجراحية وسوف ننتظر حتى يتحسن تمامًا لأنه عنصر مهم للفريق”.

وأضاف: “تركيزنا حاليًّا منصب على البطولة وسوف نقرر من اللاعب الذي سيكون فابينيو بديلًا له”.