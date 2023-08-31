لاعبو الجهراء الكويتي عن صفقات دوري روشن: فخر عالمي بصناعة سعودية

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعبي فريق الجهراء الرياضي الكويتي وهم يرفعون لافتة دعمًا لـ دوري روشن السعودي، بعد استقطابه كمًّا كبيرًا من النجوم العالميين لأندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والاتفاق.
وكانت اللافتة رُفعت أمس الأربعاء قبل انطلاق مباراة القادسية في الجولة الثانية من “دوري زين الكويتي” وهي المباراة التي انتهت بفوز فريق القادسية بثنائية لهدف.
وكُتب على اللافتة: “كل التوفيق للمشروع الرياضي السعودي: فخر عالمي بصناعة سعودية”.
جدير بالذكر أن الهلال كان تعاقد مع المغربي ياسين بونو، السنغالي كاليدو كوليبالي، البرتغالي روبن نيفيز، الصربي سيرجي سافيتش، البرازيلي مالكوم، البرازيلي نيمار، الصربي ميتروفيتش، أما النصر فتعاقد مع السنغالي ساديو ماني، البرازيلي أليكس تيليس، الإيفواري سيكو فوفانا، الإسباني إيميريك لابورت، الكرواتي بروزوفيتش، أما الأهلي فضم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، السنغالي إدوارد ميندي، الجزائري رياض محرز، الإسباني فيجا، الفرنسي سان ماكسيمين، بينما تعاقد الاتحاد مع الفرنسي كريم بنزيما، الفرنسي نغولو كانتي، البرتغالي جوتا، البرازيلي فابينيو.