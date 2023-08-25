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بعد مرور 3 جولات

لاعبو الهلال السعودي يتألقون في دوري روشن

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٣ مساءً
لاعبو الهلال السعودي يتألقون في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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ظهر نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بشكل مميز هذا الموسم، ليكونوا من أبرز اللاعبين في بطولة دوري روشن بعد مرور 3 جولات.

الهلال في دوري روشن

ولعب الهلال ضد الرائد بالأمس، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في الفوز بأربعة أهداف دون رد.

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الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

تألق نجوم الهلال السعودي

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المنضم حديثًا إلى صفوف الهلال السعودي، حارس المرمى المغربي ياسين بونو والمهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ونجحا في ترك بصمتهما في اللقاء الرسمي الأول بقميص الزعيم.

وتمكن ميتروفيتش من تسجيل الهدف الأول في شباك الرائد، بعد عرضية مميزة من البرتغالي روبن نيفيز، فيما نجح ياسين بونو في الحفاظ على نظافة شباكه، ليُحقق أول كلين شيت لفريق الهلال السعودي في دوري روشن هذا الموسم.

ميتروفيتش
ميتروفيتش – المصدر @Alhilal_FC

وقام ياسين بونو بتصديين ناجحين، 2 منهما من داخل منطقة الجزاء، وخرج بشكل موفق مرة واحد، وشتت كرة واحدة بنجاح، ووصلت نسبة تمريراته الناجحة إلى 87.5%، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.

ياسين بونو
بونو – المصدر @Alhilal_FC

ونجح سالم الدوسري في العودة لهز الشباك مع الهلال السعودي، وسجل أول ثنائية له في دوري روشن، منذ ثنائيته أمام الفتح في الجولة الـ29 لموسم 2021\ 2022، ومنحته شبكة “سوفاسكور”، أعلى تقييم في المباراة بـ9.8 درجة.

سالم الدوسري في دوري روشن
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

وواصل روبن نيفيز تألقه مع الهلال السعودي، وبات أكثر لاعب في الزعيم ودوري روشن صناعة للأهداف برصيد 4 تمريرات حاسمة، ويتصدر قائمة الأكثر صناعة للفرص هذا الموسم بـ12 فرصة، كما أنه الأكثر تمريرات ناجحة بـ216 تمريرة.

روبن نيفيز
نيفيز – المصدر @SPL

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