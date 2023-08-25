لاعبو الهلال السعودي يتألقون في دوري روشن

ظهر نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بشكل مميز هذا الموسم، ليكونوا من أبرز اللاعبين في بطولة دوري روشن بعد مرور 3 جولات.

الهلال في دوري روشن

ولعب الهلال ضد الرائد بالأمس، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في الفوز بأربعة أهداف دون رد.

تألق نجوم الهلال السعودي

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المنضم حديثًا إلى صفوف الهلال السعودي، حارس المرمى المغربي ياسين بونو والمهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ونجحا في ترك بصمتهما في اللقاء الرسمي الأول بقميص الزعيم.

وتمكن ميتروفيتش من تسجيل الهدف الأول في شباك الرائد، بعد عرضية مميزة من البرتغالي روبن نيفيز، فيما نجح ياسين بونو في الحفاظ على نظافة شباكه، ليُحقق أول كلين شيت لفريق الهلال السعودي في دوري روشن هذا الموسم.

وقام ياسين بونو بتصديين ناجحين، 2 منهما من داخل منطقة الجزاء، وخرج بشكل موفق مرة واحد، وشتت كرة واحدة بنجاح، ووصلت نسبة تمريراته الناجحة إلى 87.5%، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.

ونجح سالم الدوسري في العودة لهز الشباك مع الهلال السعودي، وسجل أول ثنائية له في دوري روشن، منذ ثنائيته أمام الفتح في الجولة الـ29 لموسم 2021\ 2022، ومنحته شبكة “سوفاسكور”، أعلى تقييم في المباراة بـ9.8 درجة.

وواصل روبن نيفيز تألقه مع الهلال السعودي، وبات أكثر لاعب في الزعيم ودوري روشن صناعة للأهداف برصيد 4 تمريرات حاسمة، ويتصدر قائمة الأكثر صناعة للفرص هذا الموسم بـ12 فرصة، كما أنه الأكثر تمريرات ناجحة بـ216 تمريرة.