Icon

مسؤول بالناتو يعتذر عن مطالبة أوكرانيا بثمن إنهاء الحرب Icon أمريكا ترحب بدعم السعودية لليمن في تخفيف معاناته Icon الأهلي يحسم صفقة ديميرال خلال ساعات Icon النرويج ترفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 15 عامًا Icon سماحة المفتي: المعلمون عليهم مسؤولية كبيرة تجاه تعليم أبنائنا Icon موسم ظهور الثعابين السامة يبدأ مبكرًا مع ارتفاعات الحرارة Icon رومارينيو يطلب الرحيل عن الاتحاد رسميًا Icon الجولات البحرية متعة السياح وهواة الغوص في جدة Icon لاعبو باريس يودعون نيمار قبل السفر للرياض Icon المدينة المنورة تسجل أعلى حرارة اليوم بالسعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تمهيدًا لبدء مشواره مع الهلال

لاعبو باريس يودعون نيمار قبل السفر للرياض

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
لاعبو باريس يودعون نيمار قبل السفر للرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على توديع زميلهم البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد انتقاله إلى صفوف الهلال رسميًا.

لاعبو سان جيرمان يودعون زميلهم

ونشر حساب نادي باريس سان جيرمان على منصة “إكس”، صورًا ومقطع فيديو أثناء توديع اللاعبين لزميلهم قبل السفر إلى الرياض، وعلق قائلًا: “شكرًا نيمار.. وداع حار اليوم في مركز التدريب بين لاعبينا والنجم البرازيلي”.

قد يهمّك أيضاً
أمطار رعدية وسيول وبرد ورياح نشطة على 8 مناطق

أمطار رعدية وسيول وبرد ورياح نشطة على 8 مناطق

الانضباط تُعاقب 5 أندية بدوري روشن

الانضباط تُعاقب 5 أندية بدوري روشن

ونجح الهلال في التعاقد مع النجم البرازيلي، حيث وقع على عقد لمدة موسمين رياضيين، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، حيث جرت مراسم توقيع العقود في العاصمة الفرنسية باريس.

نيمار ولاعبي باريس سان جيرمان
لاعبو باريس مع نيمار – المصدر @PSG_English

نيمار مع باريس

ويملك نيمار مسيرة مميزة مع باريس سان جيرمان، حيث إنه يُعد الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف مع فريقه في الدوري الفرنسي، منذ الانتقال إليه في عام 2017، قادمًا من برشلونة في صفقة تاريخية وصلت إلى 222 مليون يورو.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر marca

وشارك النجم البرازيلي في 173 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان خلال المواسم الـ6 الماضية، وساهم في تسجيل 188 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 118 مرة، وقدم 70 تمريرة حاسمة.

وتطمح الجماهير الهلالية في مواصلة تألق نيمار مع الأزرق، كما وصفت الصفقة بالأعظم والأنجح في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنه في أوج عطائه، حيث إنه لم يتجاوز الـ31 عامًا، ويستطيع التألق مع الفريق لعدة أعوام قادمة.

نيمار
اللاعب البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة الكعبة
السعودية اليوم

المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة...

السعودية اليوم
روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال
الرياضة

روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال

الرياضة
شيكابالا: خبرة كريستيانو رونالدو أهدت الصعود إلى النصر
الرياضة

شيكابالا: خبرة كريستيانو رونالدو أهدت الصعود إلى...

الرياضة
وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين
وظائف

وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين

وظائف
تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%
السوق

تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%

السوق
أمنية رومان سايس تثير غضب جماهير الهلال
الرياضة

أمنية رومان سايس تثير غضب جماهير الهلال

الرياضة
الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه وتطويرها في أحياء مدينة حائل بـ 42 مليون ريال
السعودية اليوم

الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه وتطويرها في...

السعودية اليوم
تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب الإعصار
العالم

تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب...

العالم