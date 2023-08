لاعبو باريس يودعون نيمار قبل السفر للرياض

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على توديع زميلهم البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد انتقاله إلى صفوف الهلال رسميًا.

ونشر حساب نادي باريس سان جيرمان على منصة “إكس”، صورًا ومقطع فيديو أثناء توديع اللاعبين لزميلهم قبل السفر إلى الرياض، وعلق قائلًا: “شكرًا نيمار.. وداع حار اليوم في مركز التدريب بين لاعبينا والنجم البرازيلي”.

ونجح الهلال في التعاقد مع النجم البرازيلي، حيث وقع على عقد لمدة موسمين رياضيين، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، حيث جرت مراسم توقيع العقود في العاصمة الفرنسية باريس.

ويملك نيمار مسيرة مميزة مع باريس سان جيرمان، حيث إنه يُعد الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف مع فريقه في الدوري الفرنسي، منذ الانتقال إليه في عام 2017، قادمًا من برشلونة في صفقة تاريخية وصلت إلى 222 مليون يورو.

وشارك النجم البرازيلي في 173 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان خلال المواسم الـ6 الماضية، وساهم في تسجيل 188 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 118 مرة، وقدم 70 تمريرة حاسمة.

وتطمح الجماهير الهلالية في مواصلة تألق نيمار مع الأزرق، كما وصفت الصفقة بالأعظم والأنجح في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنه في أوج عطائه، حيث إنه لم يتجاوز الـ31 عامًا، ويستطيع التألق مع الفريق لعدة أعوام قادمة.

𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜, @neymarjr! ❤️💙

A warm farewell from the team to Neymar Jr at the PSG Campus today!

✨ #ObrigadoNey pic.twitter.com/eIDpmRVNB9

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 17, 2023