لافروف: غزو إيكواس للنيجر يعيد تكرار الأزمة الليبية

أكدت تقارير إعلامية أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حذر اليوم الخميس، من تداعيات تدخل التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا إيكواس العسكري في النيجر.

غزو النيجر

وخلال مؤتمر صحفي، في ختام أعمال قمة تجمع بريكس بجنوب إفريقيا اليوم، ذكر لافروف: أن غزو المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس لهذه الدولة سيكون مدمرًا لآلاف الأشخاص.

وأردف وزير الخارجية الروسي: لا أعتقد أن الغزو سيفيد أحدًا. وبالفعل يتم إنشاء قوة من الجزء الآخر للتجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا لمواجهة الغزو. لا أتمنى حقًّا للأفارقة هذا النوع من السيناريو، سيكون مدمرًا ومدمرًا لعدد كبير من الدول ولآلاف البشر.

تكرار الأزمة الليبية

وحذر الوزير الروسي من تكرار الأزمة الليبية التي أوقدها الغرب وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من خلال دعم الإرهابيين وتحريضهم ضد الرئيس الليبي حينها معمر القذافي على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن انهيار الدولة في ليبيا حفز الهجرة غير الشرعية وخلق أزمة إنسانية.

ودعا لافروف إلى دراسة الأسباب الحقيقية، التي تقف وراء الانقلابات في إفريقيا مثل ما حدث في النيجر، لافتًا إلى أن الغرب يستهلك موارد إفريقيا خلافًا لروسيا والاتحاد السوفيتي السابق التي تصرفت بشكل مختلف، في قطاعات الصناعة والتعليم والطب في القارة السمراء.

وفي نهاية يوليو الماضي، شهدت النيجر انقلابًا، حيث تمت الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، وتم تبرير الخطوة بالإخفاقات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لبازوم.

في 18 أغسطس، أعلن مفوض السلام والأمن التابع لإيكواس عبدالفتاح موسى، عقب اجتماع رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة، عن موعد محدد لبدء التدخل العسكري في النيجر، دون أن يتم الإعلان عنه رسميًّا بعد.