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كيف سيؤثر موته على المصالح الروسية بإفريقيا

لافروف ينفعل على الصحافيين بسبب مقتل زعيم فاغنر

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ مساءً
لافروف ينفعل على الصحافيين بسبب مقتل زعيم فاغنر
المواطن - فريق التحرير

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انفعل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أحد الصحافيين بسبب مقتل زعيم فاغنر، حيث أدى إلحاح أحد الصحافيين على هامش قمة بريكس، بسؤاله عن مقتل زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين إلى انفعاله الشديد.

مقتل بيرغوجين

خلال مرور لافروف في أحد الأروقة خارج قاعة الاجتماعات، لاحقه صحافي بسؤال: كيف سيؤثر موت بيرغوجين على المصالح الروسية في إفريقيا؟

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فرد عليه لافروف مستنكرًا: ماذا تفعل هنا؟ وفق سكاي نيوز عربية.

ثم توجه وزير الخارجية إلى المصعد مع الوفد المرافق له، بينما ظل الصحفي يسأل نفس السؤال.

وفي ظل الغموض الذي يكتنف وفاة زعيم مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، خلص تقرير أولي من الاستخبارات الأمريكية إلى أن تحطم طائرة يفغيني بريغوجين، كان نتيجة تفجير متعمد، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وغربيين.

ونقلت الأسوشيتد برس عن أحد المسؤولين الذين لم يخول لهم التعقيب وتحدث شريطة كتمان هويته قائلًا: إن التفجير يتوافق مع تاريخ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الطويل من محاولة إسكات معارضيه.

سبب التفجير

ولم يقدم المسؤولون أي تفاصيل حول ما سبب التفجير الذي يعتقد أنه قتل بريغوجين وعددًا من ملازميه للانتقام من تمرد تحدى سلطة الرئيس الروسي وفق سكاي نيوز.

وفي أول تعليق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حادث مقتل بريغوجين أكد أنه يعرف بريغوجين منذ التسعينيات وكان رجل أعمال موهوبًا، مشيرًا إلى أن روسيا تنتظر نتائج التحقيقات في الحادث.

وقدم بوتين التعازي لأسرة مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجن.

وقال بوتين: أود أن أعرب عن تعازي الصادقة لأسر جميع الضحايا، واصفًا بريغوجين بأنه رجل ارتكب أخطاء جسيمة لكنه حقّق نتائج.

وأكد بوتين أن ضحايا تحطم طائرة فاغنر قدموا مساهمة كبيرة في أوكرانيا، ووعد بالتحقيق في تحطم طائرة بريغوجين حتى النهاية.

وأضاف بوتين: سنرى ما سيقوله المحققون في المستقبل القريب. الفحوص جارية، فحوص فنية وجينية، لافتًا إلى أن التحقيق سيستغرق بعض الوقت.

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