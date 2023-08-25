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في الجولة الثالثة من دوري روشن

لا أهداف في مباراة الفيحاء والحزم

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢١ مساءً
لا أهداف في مباراة الفيحاء والحزم
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة الفيحاء ضد الحزم قبل قليل بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الفيحاء والحزم

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي دون وجود لأي محاولات خطيرة.

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واستمر الحال كما هو في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وأصبح رصيد الفيحاء 5 نقاط بعد التعادل، أما الحزم فحقق أول نقطة له في دوري روشن.

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