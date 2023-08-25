لا أهداف في مباراة الفيحاء والحزم

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انتهت مباراة الفيحاء ضد الحزم قبل قليل بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي دون وجود لأي محاولات خطيرة.
واستمر الحال كما هو في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
وأصبح رصيد الفيحاء 5 نقاط بعد التعادل، أما الحزم فحقق أول نقطة له في دوري روشن.
🕐 د’60
الفيحاء 0 × 0 الحزم#دوري_روشن_السعودي#الفيحاء_الحزم | #SSC pic.twitter.com/TfIJGXJIZr
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 25, 2023