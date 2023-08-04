لا إعفاء للرسوم أو منح دراسية لمستفيدي الضمان احتضان جدة لاجتماع أوكرانيا يعكس مكانة السعودية دوليًّا رئيسة وزراء إيطاليا تقاضي مغنيًا شتمها على الهواء الأرز الحساوي ثروة وراثية تحقق الأمن الغذائي قصة صانع بشوت سعودية مع السلطان قابوس أوامر للجيش النيجيري بالاستعداد لتدخل محتمل بالنيجر جوارديولا يصدم برشلونة بسبب برناردو سيلفا الأمين العام لـ كايسيد: الحوار وسيلة للتغلب على اختلافات الشعوب كلب يعثر على مليون دولار مخبأة داخل أمتعة راكب بفرنسا سيرك دو سولي تعرض قصة حياة ليونيل ميسي أكتوبر المقبل
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدم وجود إعفاء من الرسوم أو منح دراسية مقدمة من قبل الضمان الاجتماعي.
وذكرت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه لا يوجد إعفاء من الرسوم أو منح دراسية مقدمة من قبل الضمان الاجتماعي.
وأضافت: إنه يمكن للمستفيدين إصدار مشهد الضمان وتوجيهه للجهة المعنية، حيث يحتوي المشهد على بيانات المستفيد وتابعيه.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن التقديم على الضمان المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية.
وتابعت الوزارة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر، أنه في حال كان المستقل طالبًا يقل عمره عن 25 سنة فيعد تابعًا لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي.
وعليكم السلام
أهلا بك
لا يوجد إعفاء من الرسوم او منح دراسية مقدمة من قبل الضمان الاجتماعي، بإمكانك اصدار مشهد الضمان وتوجيهه للجهة المعنية، حيث يحتوي المشهد على بيانات المستفيد وتابعينه
شاكرين لك.
— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) August 4, 2023