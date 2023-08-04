لا إعفاء للرسوم أو منح دراسية لمستفيدي الضمان

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدم وجود إعفاء من الرسوم أو منح دراسية مقدمة من قبل الضمان الاجتماعي.

وذكرت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه لا يوجد إعفاء من الرسوم أو منح دراسية مقدمة من قبل الضمان الاجتماعي.

وأضافت: إنه يمكن للمستفيدين إصدار مشهد الضمان وتوجيهه للجهة المعنية، حيث يحتوي المشهد على بيانات المستفيد وتابعيه.

التقديم على الضمان

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن التقديم على الضمان المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية.

وتابعت الوزارة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر، أنه في حال كان المستقل طالبًا يقل عمره عن 25 سنة فيعد تابعًا لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي.