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كلما زاد تفسخ الأخلاق نما عدد الجمهور

لا تجعلوا من الحمقى مشاهير.. عبارة تتردد ولا تطبق

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ مساءً
لا تجعلوا من الحمقى مشاهير.. عبارة تتردد ولا تطبق
المواطن - فريق التحرير

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أصبح الخروج عن المألوف وتصدير الحماقة والتفاهة للجمهور وسيلة مشاهير الفلس لحصد عدد أكبر من المتابعين، فأصبح الزوج يستعرض زوجته والأم تقدم ابنتها سلعة للجمهور.

عبارة تردد ولا تطبق

وباتت جملة “لا تجعلوا من الحمقى مشاهير” أكثر عبارة يرددها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لكن دون جدوى؛ حيث يستمرون في متابعة مشاهير الفلس رغم امتعاضهم منهم.

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وباء المشاهير

وبدأ تفشي وباء المشاهير منذ 10 سنوات عبر تطبيق كيكي، وحينها أطلق المتابعون دعوة بعدم جعل الحمقى مشاهير، حيث كانت مقاطع الـ36 ثانية تحقق رواجًا كبيرًا غلب عليها طابع الكوميديا وزادت شهرة أصحابها وزاد تفاعل الجمهور لتفتح آفاق الصدام مع تقاليد المجتمع، ولأن الجمهور أقبل بكثافة على المحتوى الهابط تمادى عدد منهم على مخالفة الذوق العام، وكلما زادت تفسخ الأخلاق نما عدد الجمهور الذي يردد “لا تجعلوا من الحمقى مشاهير”.

استضافة المشاهير

وفي الأعوام العشرة اختفى تطبيق كيكي وظهرت سلسلة تطبيقات ومعها وجوه جديدة تحدت القيم والأخلاق وتجاوزت الأعراف فصار الزوج يستعرض زوجته والأم تقدم ابنتها سلعةً أمام الجمهور، وتسابقت وسائل إعلام لاستضافتهم وتقديمهم في صورة جميلة والهدف واضح، هناك جمهور متعطش يشاهد ويردد لا تجعلوا من الحمقى مشاهير، بل اكتملت الدائرة بمؤسسات حكومية وتجارية تلجأ إليهم لتسويق أعمالها ومناسباتها، وفقًا لتقرير أعدته قناة الإخبارية.

الحمقى هم المتابعون

وأثار التقرير تفاعلًا بين رواد منصة إكس، حيث قالت شبكة سدير الزراعية: بالفعل الحمقى هم متابعو المشاهير.. تجدهم مع كل مشهور يعمهون، وإذا قيل لهم اعقلوا فهم يتغافلون، إذا بغيت أن يرفع عنك الحمق ألغ متابعتك لكل تافه حقير لا يراعي الله في محتواه ولا الخلق ولا الأخلاق، كثرت هي التطبيقات وتعددت، وازداد الحمقى من المشاهير والأغبياء من متابعيهم، والله يرحم الحال والأحوال.

أما أبو غنيم فقال: الي يمنحهم الوقت والجهد والمال .. مثلهم وناس معها فلوس ما تعرف وين تحطها الله المستعان، بينما أضاف صاحب حساب اسمع من الطرفين: أنا عن نفسي مطبق المقولة ومو ضايف ولا تافه أو منحط .

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