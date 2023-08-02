لا تنشغلوا بالجوال أمام الكعبة المشرفة

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شددت وزارة الحج والعمرة، على ضرورة اغتنام الأوقات جيدًا حال التواجد أمام الكعبة المشرفة.
وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء: إن الوجود أمام الكعبة المشرفة لحظات استثنائيّة، نغتنمها بالذكرِ والدعاء، وعدم الانشغال بالجوال.
يأتي ذلك في سياق مواصلة وزارة الحج للإجراءات التوعوية للزائرين والمعتمرين حيث حثت أيضًا على مراعاة آداب التصوير في الحرم المكي بعدم عرقلة السير ومراعاة خصوصية الآخرين.
كانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في 11 يوليو، عن بدء موسم العمرة من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي نُسُك أو توكلنا، للمواطنين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها.
ويُعد تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.