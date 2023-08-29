لا غالب أو مغلوب بين الخليج والحزم

حسم التعادل الإيجابي، مباراة الخليج والحزم بهدف لكل فريق، وذلك في ختام مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

التعادل مُرضٍ للفريقين

وكان البرتغالي فابيو مارتينيز سجل الهدف الأول للأصفر في الدقيقة الـ 22.

وانتهى الشوط الأول بتأخر الحزم بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، سجل الحزم هدف التعادل عبر اللاعب فينا في الدقيقة الـ 62، ثم عاد فابيو مارتينيز وأهدر الهدف الثاني لفريق الخليج بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ 76.

وأصبح رصيد الخليج بعد التعادل نقطتين، بينما أصبح رصيد الحزم نقطتين.