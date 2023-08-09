لا مزاينات للمناطق قبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، إنه لا توجد مزاينات للمناطق قبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
وأشار ابن حثلين عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إلى أن العمل على روزنامة المزاينات جارٍ وستُطرح حال الانتهاء منها.
وأضاف ابن حثلين: وردتني استفسارات كثيرة حول موعد مزاين المناطق القادم. والجواب: لا توجد مزاينات قبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 8.
جدير بالذكر أن أولى مهرجانات الإبل للمناطق انطلقت في شهر يونيو 2023م في منطقة تبوك عبر مهرجان جادة الإبل.