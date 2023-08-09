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العمل جارٍ على روزنامة المزاينات

لا مزاينات للمناطق قبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
لا مزاينات للمناطق قبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المواطن - فريق التحرير

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قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، إنه لا توجد مزاينات للمناطق قبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

روزنامة المزاينات

وأشار ابن حثلين عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إلى أن العمل على روزنامة المزاينات جارٍ وستُطرح حال الانتهاء منها.

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وأضاف ابن حثلين: ‏وردتني استفسارات كثيرة حول موعد مزاين المناطق القادم. والجواب: لا توجد مزاينات قبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 8.

مهرجانات الإبل

جدير بالذكر أن أولى مهرجانات الإبل للمناطق انطلقت في شهر يونيو 2023م في منطقة تبوك عبر مهرجان جادة الإبل.

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