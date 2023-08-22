لبنان يتسلم 3 مركبات بحرية من أمريكا

أكد الجيش اللبناني، الاثنين، أنه تسلم 3 خافرات (مركبات) بحرية في مرفأ العاصمة بيروت، من الولايات المتحدة الأمريكية.

مركبات بحرية

وذكر الجيش، في منشور عبر منصة إكس، أنه تسلم أمس 3 خافرات في مرفأ بيروت، هبة من الولايات المتحدة للقوات البحرية.

ووقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مذكرة رئاسية تسمح لوزير الخارجية أنتوني بلينكن بمنح مساعدات فورية للجيش اللبناني بقيمة 47 مليون دولار في 9 سبتمبر الماضي.

وكثفت دول، في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا، دعمها العسكري واللوجستي للجيش اللبناني لاعتبارات منها تعزيز سيادة الدولة ومنع انهيارها، بحسب مراقبين.

وتتطلع الدول الغربية، وفق المراقبين، إلى دور أكبر للجيش اللبناني لترجيح كفة الردع العسكري للدولة في مواجهة تنامي قدرات جماعة حزب الله.