لبنان يتسلم 3 مركبات بحرية من أمريكا ميلان يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بثنائية في بولونيا وفاة مخترع الــ بي دي إف مواعيد التسجيل في اختبار التربوي العام للوظائف التعليمية زهراء الجابر تتحدى مرضها بالرسم وتحول المستشفى لمعرض فني ذهبي شبابي: لا أحترم قرار خالد الثنيان بالتفريط في تمبكتي لـ الهلال إسرائيل تقصف أهدافًا على مشارف دمشق محمد العنزي: الهلال ورئيس الشباب ارتكبوا مخالفات جسيمة بصفقة حسان تمبكتي كندا تشن هجومًا على فيسبوك بسبب الحرائق مشهد مؤثر لطالب من الصم يركض فرحًا لمدير الأيتام بعد أول يوم دراسة
أكد الجيش اللبناني، الاثنين، أنه تسلم 3 خافرات (مركبات) بحرية في مرفأ العاصمة بيروت، من الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر الجيش، في منشور عبر منصة إكس، أنه تسلم أمس 3 خافرات في مرفأ بيروت، هبة من الولايات المتحدة للقوات البحرية.
ووقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مذكرة رئاسية تسمح لوزير الخارجية أنتوني بلينكن بمنح مساعدات فورية للجيش اللبناني بقيمة 47 مليون دولار في 9 سبتمبر الماضي.
وكثفت دول، في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا، دعمها العسكري واللوجستي للجيش اللبناني لاعتبارات منها تعزيز سيادة الدولة ومنع انهيارها، بحسب مراقبين.
وتتطلع الدول الغربية، وفق المراقبين، إلى دور أكبر للجيش اللبناني لترجيح كفة الردع العسكري للدولة في مواجهة تنامي قدرات جماعة حزب الله.