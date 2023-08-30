لجان متخصصة لخدمة المتسابقين ومرافقيهم بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية

خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية 10 لجان لخدمة المتسابقين ومرافقيهم في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 43 في إطار سعيها لتقديم أرقى الخدمات بأعلى المستويات تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة.

كوادر متخصصة

ويعمل من خلال اللجان الــ 10 كوادر متخصصة لتقديم أرقى مستوى من الخدمات إلى المشاركين في المسابقة وتهيئة جميع سبل الراحة لهم خلال إقامتهم في مقر المسابقة سواء في مكة المكرمة مقر التصفيات النهائية في رحاب المسجد الحرام أو أثناء زيارتهم للمدينة المنورة، والعديد من المواقع التاريخية والمتاحف والمعارض.

مراسم الاستقبال

كما تقوم اللجان بتنظيم مراسم الاستقبال في المطار وتخليص الإجراءات كافة منذ الوصول إلى التسكين في فنادق 5 نجوم في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ لتوفير جميع الخدمات المميزة خلال إقامتهم عبر عدد من اللجان وهي: اللجنة التنفيذية، والبرامج المصاحبة، والتكريم والهدايا، والنقل، وشؤون التحكيم، وشؤون المشاركين، والتقنية، والمالية، والإعلامية، والحفل الختامي.

يذكر أن المسابقة الدولية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعد الأعلى من حيث مشاركة المتسابقين الذين بلغ عددهم 166 متسابقًا ومن ناحية عدد الدول التي بلغت 117 دولة من مختلف دول العالم ومجموع الجوائز تصل إلى 4.000.000 ريال.