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تسرق المعلومات الشخصية وكلمات المرور

لجميع مستخدمي هواتف أندرويد احذفوا هذه التطبيقات فورًا

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ صباحاً
لجميع مستخدمي هواتف أندرويد احذفوا هذه التطبيقات فورًا
المواطن - فريق التحرير

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حذر خبراء للأمن السيبراني من عدد من التطبيقات الخطيرة والتي قام بتحميلها الملايين من مستخدمي هواتف أندرويد، حيث تعمل هذه التطبيقات على سرقة المعلومات الشخصية وكلمات المرور.

تطبيقات خبيثة

وهذه التطبيقات الخبيثة ليست حصرية لمتجر Google Play المخصص لهواتف أندرويد، ولكنها غالبًا ما يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وYouTube.، وفقًا لتقرير من شبكة 7NEWS الأسترالية.

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وأكد الخبراء في شركة الأمن السيبراني Trend Micro من أن هذه التطبيقات هي تطبيقات مخصصة للاحتيال وسرقة البيانات، كما أن من بينها تطبيقات للتسوق، حيث يمكن للمحتالين الوصول إلى كلمة المرور الخاصة بالمستخدمين، كما يمكن الوصول إلى الحسابات.

تطبيقات

ونصح الخبراء بضرورة حذف جميع التطبيقات الخطيرة فورًا، حيث قد يحتمل أن ملايين الأشخاص قد قاموا بتنزيل التطبيقات على هواتفهم الذكية واستخدامها، الأمر الذي يعرضهم للخطر.

ولفت الخبراء إلى أن هذه التطبيقات “قد استهدفت جمهورًا عالميًّا ولا تزال تشكل خطرًا كبيرًا على المستخدمين، كما يتضح من الوجود المستمر للتطبيقات الضارة على Google Play”.

ويجب تحميل التطبيقات فقط من مصادر موثوقة، حيث يجب التحقق من تقييمات ومراجعات التطبيق قبل التثبيت ويجب الحذر من التطبيقات التي تحتوي على العديد من المراجعات السلبية أو تقارير عمليات الاحتيال.

كما يجب أن يكون المستخدمين حذرين عند منح أذونات للتطبيقات، لاسيما تلك التي تطلب الوصول إلى معلومات حساسة أو إعدادات النظام، وتجنب النقر فوق الروابط المشبوهة أو تنزيل المرفقات من مصادر غير معروفة، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالبرامج الضارة أو محاولات التصيد الاحتيالي.

ونعرض فيما يلي قائمة التطبيقات الخبيثة، والتي تضم عشرات التطبيقات الخطرة والتي يمكنها سرقة المعلومات الشخصية وكلمات المرور، وأيضًا ممارسة الاحتيال وسرقة أموال المستخدمين:

Ama

BBShop

Canyon

Compass

Domo

Envoy

Fiar

FIRETOSS

Gobuy

Godo

Goshop

Huge

Koofire

Leefire

Moshop

NTBuy

OneFire

Papaya

Pudding

Saya

Sengre

Smartz

Tango

Timeshop

Tinuiti

Upwork

WebFX

Youtech

GPTalk

Happy Miner

Robot 999

SynthNet

 

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